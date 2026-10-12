Nefes kesen kovalamaca

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da uyuşturucu alışverişi şüphesiyle takibe alınan araç, polisin müdahalesi sırasında kaçarken kaza yaptı. Araçta uyuşturucu içerdiği belirlenen 3 adet yeşil renkli kağıt ele geçirilirken,

8 bin TL’lik uyuşturucu alışverişiyle bağlantılı Ü.A. (E-32), Z.Ö. (E-46) ve Ö.G. (E-45) tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan üç zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Fikri Varoğlu, 10 Ekim’de saat 11.15 sıralarında, zanlı Ü.A. ile Z.Ö.’nün tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduğu ve bir araçla seyir halinde oldukları yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, saat 11.40 sıralarında söz konusu aracı mezarlık yolu üzerinde tespit ettiklerini belirtti. Aracın önünü kestikleri sırada zanlıların dışarıya bir kağıt parçası attıklarını ve kaçmaya çalıştıklarını kaydeden polis, aracın 15 Ağustos Bulvarı’na kontrolsüz şekilde çıkarak kaza yaptığını açıkladı.

Zanlıların olay yerinde tutuklandığını belirten Varoğlu, araçta yapılan incelemede uyuşturucu madde içerdiği belirlenen 3 adet yeşil renkli kağıt bulunduğunu ifade etti.

Zanlıların söz konusu maddeleri zanlı Ö.G.’den aldıklarını söylemeleri üzerine üçüncü zanlının da tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis, yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin Ü.A. ve Z.Ö.’ye 8 bin TL karşılığında satıldığının belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.