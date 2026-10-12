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2 tutuklu var

Çatalköy ve Lapta’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi; 400 gram kenevir ele geçirildi

2 tutuklu var

Çatalköy’de bir araçta ve Lapta’da zanlıların kaldığı ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. (E-25) ve Z.Y. (K-25) tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre; 10 Ekim 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de Balkan Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
F.G.’nin kullanımındaki, Z.Y.’nin ise yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramanın ardından, zanlıların Lapta’da kalmakta oldukları ikametgahta da arama yapıldı. Aramalarda toplam 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
Bahse konu iki şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

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