Çözüm önerilerini anlattı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası (İTEM) kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşlara çözüm önerisini açıkladı. İktidara gelmeleri halinde yasada değişikliğe gideceklerini belirten Özersay, ellerinde eşdeğer mal puanı bulunan güney göçmenlerine devletin çeşitli amaçlarla kiraladığı arazilerin sembolik ve cüzi bedellerle uzun vadeli kiralanmasını sağlayarak gelir elde etmelerine imkân yaratacaklarını söyledi.

HP heyeti, Çamlıbel ve Kalkanlı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde ülke sorunlarına yönelik çözüm vizyonlarını paylaşan Özersay; eğitim, yükseköğrenim, devlet hizmetlerinde dijital dönüşüm ve e-devlet uygulamaları, sağlık hizmetleri ve yolsuzlukla mücadele konularını ele aldı.

HP, Beşparmak Düşünce Grubu ile bir araya geldi

HP Genel Başkanı Özersay ve heyeti, Beşparmak Düşünce Grubu (BPG) ile Lefkoşa’daki Emekliler Derneği Merkezi’nde görüştü.

Beşparmak Düşünce Grubu tarafından verilen bilgiye göre, görüşmeye BPG’den 22 üye, HP’den ise Genel Başkanla birlikte 18 üye katıldı.

