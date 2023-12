Kaçaklar için ‘hızlı’ ihraç

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta şiddet ve cinayet olaylarında meydana gelen artışlardan rahatsızlık duyan vatandaşlar, ülkeye girişlerin kontrol altına alınmasını istiyor. Özellikle kaçaklara karşı daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirten vatandaşlar “zaman harcamadan hızlı deport işlemi gerçekleştirilmelidir” diyor.

Lefkoşa’da Hit Bit isimli iş yerinde meydana gelen Ayça Alav cinayetinin şok etkisi yarattığını belirten vatandaşlar; kaçak işçi çalıştırılmaması için cezaların ağırlaştırılmasını ve denetimlerin artırılmasını öneriyor. Vatandaşlar; suçların artmasıyla turizmin de zarar göreceği uyarısında bulunuyor.

Ne dediler?..

Mustafa Borucu

“Cinayet olayları bizleri derinden üzüyor. İşimiz çok zor. Bu ve buna benzer olayları duyduğumuzda üzülüyoruz. Bu olayların yaşanmaması için hükümetin çözüm üretmesi gerekiyor. Gazeteleri okuduğumuzda her gün alışık olmadığımız suçlar görüyoruz. Bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyoruz.”

Şahin Çopur

“Ülkede yaşanan cinayet ve diğer olaylar bizleri derinden üzüyor. Bu tür olaylara alışık olmadığımız için şok yaşıyoruz. KKTC’de adli olaylar başını aldı gidiyor. Ben 1986 yılından beri buradayım, daha önce böyle suçlar işlenmiyordu. Özellikle son 5-6 yıldır alışık olmadığımız suçlarla karşılaşıyoruz. Gazeteleri veya televizyonları açtığım ve bu haberlerle karşılaştığım zaman hem endişeleniyorum hem de utanıyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz ülkeye giriş çıkışlarda ciddi önlemler almaları ve suç işleyenlere caydırıcı cezaların verilmesini sağlamalarıdır.”

Zübeyde Demirbey

“Ülkemizde son zamanlarda yaşanan cinayet olayları beni çok korkutuyor. Küçücük bir memlekette çok fazla insan var ve bu insanlarla birlikte suç oranları da artıyor. Gazete ve televizyonu açıp haberlere bakmaya çalışıyorum ancak bu tür olayları gördükçe haber izlemekten veya gazete okumaktan soğuyorum. Yetkililerden beklentimiz ülkeye giriş-çıkışlardaki kontrolü daha hassas yapmalarıdır.”

Cevat Menekşe

“Ülkede yaşanan cinayet ve diğer olaylar daha önce yaşanmıyordu. Bu tür olayları duyduğumuz zaman üzülüyoruz. Bu gibi olayların yaşanmaması için çalışmalar yapılmalıdır. Ülkeye gelen kişiler daha sıkı denetlenmelidir.”

Seren Damdelen

“Ülkeye her önüne geleni sorgusuz sualsiz denetlemeden almaya devam edersek daha da fazla olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Cinayet gibi olayları duyduğum zaman çok üzülüyorum. Biz halk olarak bu ülkede çok iyi bir yaşam sürdürebilecekken başımızdaki yöneticilerin disiplinsizlik ve umursamaz tavırlarından dolayı yaşayamıyoruz, bu üzücü bir durumdur. Yetkililerden beklentim kendi halkına sahip çıkmaları, halkın refah düzeyini arttırmaları ve halkın güvenliğini sağladıktan sonra bu ülkeye dışarıdan insan kabul etmeleridir.”

Sevda Lafçı Fahrioğlu

“Yaşanan bu olayların dünyada insan yozlaşmasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ayrıca güvenlik tedbirlerinin arttırılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Sosyal demokratik değişikliği biraz daha irdeleyerek, belirli noktalarda polis koruma kuvvetlerinin halkın daha fazla görmesini sağlayarak, caydırıcı olunabileceğine inanıyorum. Böylelikle birçok ocak sönmemiş olacaktır. Bu tür olayları gördükçe karamsarlığıma karamsarlık ekliyorum ve insanlığın kötüye gidişini görmek yarınlarım hakkında umutsuzluğa düşürüyor beni. Bu noktada güvenlik tedbirlerinin arttırılması en azından caydırıcı unsur olması nedeniyle daha iyi günlere ulaşmak için atılacak önemli bir adım olabilir.”

Şadiye Düşünmez

“İnsanlara karşı güvensizleşiyoruz ve dışarıya çıkmaya korkar olduk. Bu ülkede artık can ve mal güvenliğimiz kalmadı. Biz geçmişte çocuklarımızı çok güzel yetiştirdik ancak şimdi çocuklarımızı dışarıya bırakmaya korkuyoruz. Yolda araçla giderken bile önümüzü kesip darp edileceğiz endişesi ile yollardayız. İnsanların ölümlerini izlemekten yorulduk. Çivisi kopmuş ve kimse kimseyi düşünmüyor. Kimseden bir beklentimiz kalmadı, çünkü kimse bu halkın sitemini ve çağrılarını duymuyor.”

Ümral Sarı

“Ülkede özellikle son zamanlarda artan cinayetler gerçekten bizleri çok üzüyor ve yaşanmaması gereken olaylardır. Bu tür haberleri gördüğümüz zaman endişe yaşıyoruz. Daha önce geceleri rahat bir şekilde dışarıya çıkabiliyorken şimdi korkar olduk. Yetkililerden beklentimiz bu olayların yaşanmaması için ciddi çalışmalar yapmalarıdır.”

Hasan Mercan

“Kıbrıslılar böyle olaylara kesinlikle alışık değildir. Bundan 20 yıl öncesine baktığımızda bu olaylar yaşanmıyordu, sadece trafik kazaları oluyordu ve buna üzülüyorduk. Günümüz şartlarında yaşanan bu olaylar bizleri çok etkiliyor. Polisimiz elinden geleni yapıyor ancak vatandaşlar olarak bizler de polisimize yardımcı olmalıyız. Bu tür olaylar önlenebilir mi? Evet önlenebilir. Lefkoşa’da yaşanan cinayet olayı hepimizi derinden üzmüştür ve dilerim artık bu gibi olaylar son bulur. Bu tür olayları duyduğumuz zaman derinden etkileniyoruz. Yetkililerden de beklentimiz polis teşkilatını daha modern ve daha güçlü bir hale getirmesidir.”

Emine Çetin

“Ülkede son zamanlarda yaşanan cinayet olaylarının sebebi bu ülkenin mülteci kampına dönmesi ve ülkede yerel halkın yok olmaya başlamasıdır. Bu tür olayları duyduğum zaman üzülüyorum. 5-6 sene önce bile çok daha iyi bir halde olan adada şimdilerde hiç alışık olmadığımız suçlar ve olaylarla karşılaşıyoruz. Benim bu yetkililerden hiçbir beklentim yok, çünkü hiç bir şey yapamıyorlar. Parası olan adaylığını koyuyor, seçiliyor ancak iş yapmıyor. Bu şekilde ben de başkan olurum.”

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 09:58