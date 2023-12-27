Ölümden kaçış

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile diğer bölgelerde yaşayan Filistinliler, evlerini terk ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile diğer bölgelerde yaşayan Filistinliler evlerini terk ederek Deyr Balah kentine doğru gitmeye devam ediyor.

Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarıyla evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç etti.

Savaş uzun olacak

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran olmak üzere 7 farklı cepheden saldırı altında olduğunu öne sürdü. İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail Meclisinin Dışişleri ve Güvenlik Komitesine yaptığı konuşmada, “çok cepheli bir savaşın” içinde olduklarını söyledi.

Gazze’deki saldırılara ilişkin de Gallant, “Gazze’deki savaş uzun, zorlu ve yüksek maliyetli olacak ancak gerekçesi olabilecek en yüksek düzeydedir. Gazze’deki savaşın hedeflerine ulaşılamaması durumunda insanlar, onları nasıl koruyacağımızı bilmediğimiz bir yerde yaşamak istemeyecekler.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 09:23