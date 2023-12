‘Bağımsızlığa kavuştuk’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli’de iş insanlarıyla bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) ve EkoAvrasya Vakfı’nın ev sahipliğinde Denizli iş dünyasıyla düzenlenen buluşmaya, Kıbrıs gazileri de katıldı. Burada yapılan konuşmalarda, Tatar’a Denizli ziyaretinden dolayı teşekkür edildi, Türk toprağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dayanışma ve destek belirtildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, kendisine Fahri Hemşehrilik Beratı verilen Denizli’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Mavi Vatanda bir Türk devleti olarak her zaman Türk milletinin kopmaz bir parçası olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk halkının, arifesinde oldukları kanlı noelde çektiği acıları ve uğradığı saldırıları anlatan Tatar, 1974 sonrası Kıbrıs’ta yeni bir dönemin başladığını ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti sayesinde bağımsızlık egemenlik ve devletine kavuştuğunu vurguladı. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürüyen bir devlet olduklarını ifade eden Tatar, KKTC’nin geleceğini her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kuracağını söyledi.

İki devletli çözüm şart

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hareketle her zaman gönlünün Türkiye ile birlikte olduğunu anlatarak, şimdi de devleti vatanı, geleceğe, güven ve huzur içinde taşımak için bağları daha da güçlendirdiklerini kaydetti. Bu bağları kimsenin koparamayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkını Türkiye’den koparacak hiç bir maceraya atılmayacaklarını, öyle bir sürece onay vermeyeceklerini söyledi. Tatar, Kıbrıs’ta İki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm bulunabileceğini, iki devletli çözüm sağlanabileceğini belirtti.