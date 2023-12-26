Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren eski iş yerine giderek, parasını almadığı gerekçesiyle olay çıkaran Murat Alagök, şikayet üzerine tutuklandı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı, suçlamaları kabul ederken, işverenini suçladı. Zanlı, “Paramı vermediler, sokakta aç susuz kaldım” dedi.

Mahkemede detayları aktaran polis, olayın 24 Aralık 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıldığı iş yerine giderek, bağırıp çağırdığını, ardından televizyona yumruk atarak, kırdığını söyledi.

Polis, zanlının televizyonu kırarken, orada çalışan bir şahıs tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti. Polis, zanlının ön izninin iptal edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Asıl mağdur benim

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, televizyonu kırdığını kabul ederken, bir hafta çalıştırıldığını, parasını alamadığını ifade etti. Zanlı, “Beni mağdur ettiler, onların yüzünden aç susuz, parasız ve sokakta kaldım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 09:53