Noel kutlaması

Ömer KADİROĞLU

Girne’de yaşayan yabancılar, Noel kutlamaları çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi olarak dün denize girerek 20 dakika süreyle yüzdü.

Her yıl 24 Aralık akşamı Noel yemeği için toplanan, bir sonraki gün ise denize giren, ardından kahvaltı yapan Girne’de yaşayan yabancılar geleneği bozmadı.

Özel kıyafetleriyle Lord Palace Plajında toplanan İngilizler, yüzme etkinliği sonrasında aralarında para toplayarak, Kemal Saraçoğlu Kanserle Savaş Vakfı’na ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

Kuzey Kıbrıs’ın, diğer birçok özellikleri yanında Noel döneminde ılık iklimi nedeniyle adeta bir cennet olduğunu belirten İngilizler “Kıbrıslılar bu mevsimde denize girmekten korkuyor ama bu hava bizim için çok mükemmel” dedi.



