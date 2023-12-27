Herkes memnun

İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken, İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı. İsveç ve ABD'den karar sonrası ilk açıklamalar da geldi. Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken, İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Teklif meclise ne zaman gelecek?

Komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından gözler artık Genel Kurul'da olacak. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Genel Kurul'da ne zaman ele alınacağına dair bir takvim yok.

Torba Yasa Teklifi görüşmelerinin ardından Genel Kurul, 16 Ocak 2024'e kadar tatile girecek. Bu tarihten sonra ele alınması beklenen teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.

İsveç'ten ilk açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD: Memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.



Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 09:23