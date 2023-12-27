‘Eksiklikler giderilmeli’

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile DAAK arasında protokol imzalandı. İmza törenine Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Üstel “Beklenmedik bir anda meydana gelebilecek doğal afetlere karşı teşkilatlanıp, eksikliklerin giderilmesi için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve DAAK arasında yapılacak iş birliği ülke ve ülke insanı için önemli” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) arasında ortak faaliyetler ile afet ve acil durumlarda iş birliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel’in de bulunduğu imza töreninde, protokole Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) Başkanı Deniz Erdağ imza koydu.

Protokol, İmza töreninde konuşan DAAK Başkanı Deniz Erdağ, 6 Şubat asrın felaketinden sonra bir araya gelen gönüllüler olduklarına dikkat çekerek, depremin ardından 28 Şubat’ta DAAK’ı kurduklarını anlattı.

Erdağ, derneklerinin kurulduğu günden bu yana Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’yla iş birliği içinde eğitimlerini tamamlayarak KKTC’de olabilecek bir doğal afet için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Dernekleri kurulduğundan bu yana birtakım çalışmalar yaptıklarını, bunlardan en önemlisinin de depremlerde kullanılan hassas dinleme cihazının temini olduğunu ifade eden Erdağ, bugün bu cihazın siparişinin verildiğini kaydetti.

Karaca: Duyarlı olmak gerek

Sivil Savunma Teşkilatının Başkanı Atilla Karaca da konuşmasında, KKTC halkının doğal afetlere duyarlılığının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, bunu 6 Şubat depremi ve yaşanan yangınlarda birebir gördüğünü söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla 6 Şubat depremi için yardıma giderken, KKTC’den de çok sayıda gönüllünün yardıma koştuğunu ifade eden Karaca, gönüllülerin daha sonra dernek kurarak görev icra etmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Bir doğal afetin üstesinden tek başına devletin gelmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Karaca, KKTC’de örnek seviyede dernekler olduğunu belirtti.

Üstel: Olası felaketlere hazırlanıyoruz

Başbakan Ünal Üstel de, gönüllülük esasına göre kurulan derneğe ve ekibe teşekkür etti.

Beklenmedik bir anda meydana gelebilecek doğal afetlere karşı teşkilatlanıp, eksikliklerin giderilmesi için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve DAAK arasında yapılacak iş birliğinin ülke ve ülke insanı için önemine işaret eden Başbakan Üstel, dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Beklenmedik anlarda meydana gelebilecek doğal afetlerden en acısının 6 Şubat asrın felaketinde yaşandığına işaret eden Başbakan Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri yanında gönüllülerin de hemen çalışmalara başladığını anımsattı.

Asrın felaketinde ekip çalışmasının önemini bir kez daha idrak ettiklerini ifade eden Başbakan Üstel, gönüllülerin dernekleşmesiyle, eğitimler gördüklerini ve her türlü olası felakete hazırlandıklarını anlattı.

Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile dernek başkan ve üyelerine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Protokol neyi kapsıyor

Protokol; SSTB ve DAAK arasında iş birliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi, olağanüstü durum, savaş ile afet ve acil durumlar oluşmadan önce iş birliği alanlarının saptanıp geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması, afet ve acil durumlarda ise ulusal ve uluslararası alanlarda insani yardım faaliyetlerinin iş birliği içerisinde icrasında birbirine yardımcı olmayı amaçlıyor.