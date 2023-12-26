Suçu ağırlaştı

Girne’de kullanımındaki su tankeri çarptığı emekli polis memuru 80 yaşındaki Ahmet Güzan’ın ağır yaralanarak, ölümüne neden olan sürücü Hasan Çaylı ikinci kez tutuklanarak, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İlk etapta yaralanmayla sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan ve geçtiğimiz hafta teminatla serbest bırakılan zanlı, Güzan’ın tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirmesinin ardından yeniden tutuklandı.

Dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlının teminat şartları değiştirildi.

Mahkeme, daha önceki teminat şartlarına ek olarak, bir kefilin daha 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı geçtiğimiz hafta da 2 kefilin 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile serbest bırakılmıştı.

Kaza nasıl olmuştu

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri seyreden Hasan Çaylı, dikkatsizliği sonucu, MS 741 plakalı motosiklet üzerinde oturmakta olan Mert Yusuf Bolatdemirci ve yol içerisinde yaya olarak durmakta olan Ahmet Güzan’a çarparak, ağır yaralanmalarına neden olmuştu.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ahmet Güzan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip kafatası kırığı, beyin kanaması ve iki akciğer yaralanması nedeni ile Genel Yoğun Bakım servisine yatırılmıştı.

Kazada yaralanan yaya Mert Yusuf Bolatdemirci ise Girne Dr.Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak, görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştu.

Kazanın ardından su tankeri sürücüsü Hasan Çaylı tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılmıştı.