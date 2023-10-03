Kaçaklar tutuklanıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı Kingsley Azubike Oragwae (42) ile Ahmed Mohammed Ibrahim Bakheete (21), Kongolu Jeanty Kikwina Kisimba ve Sudanlı Onyedikajo Joshua Onwumere (20) tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 1 Ekim 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Ruso Caddesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrol sonucu 4 zanlının tespit edildiğini ve Lefkoşa Adli Şube’ye götürülerek, muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde Kingsley Azubike Oragwae’nin ,Ahmed Mohammed Ibrahim Bakheete’nin ve Jeanty Kikwina Kisimba’nın 30 Eylül 2022 tarihinden beri yani 365 gün, Onyedikajo Joshua Onwumere’nin ise 6 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 694 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı’yla yazışma yapılacağını belirtti.

Zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süre içerisinde ne yaptıklarının da araştırılacağını ifade eden polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.