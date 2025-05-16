Önemli etkisi olacak

Avrupa Komisyonu’nun, Avusturyalı Johannes Han’ı Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci ataması güneyde büyük bir memnuniyet yarattı.

Fileleftheros gazetesi habere “AB’nin Hahn’la Kıbrıs Sorununa Önemli Katılımı” başlığıyla yer verdi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasında bu gelişmenin “anlık bir durumun sonucu olmadığını” belirtmeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, Hahn’ın atanmasıyla ilgili zamanlamanın önemli olduğunu, çünkü bunun Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi görevini resmen üstlenmesinin hemen ardından gerçekleştiğine işaret etti.

Gazete buna paralel olarak Holguin’in iki toplumla istişarelerde bulunmak için adaya dönmesine birkaç gün kaldığını da kaydetti.

Rum kesiminin Brüksel’le açık bir iletişimde bulunduğunu ve Hahn’ın AB’nin Kıbrıs sorunundaki temsilcisi olarak atanmasını beklediğini kaydeden gazete, Hristodulidis ile Hahn’ın 15 gün önce İspanya’nın Valensiya kentinde gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi toplantısı çerçevesinde bir araya gelmelerinin ise tesadüf olmadığı yorumunu yaptı.

Hahn’ın atanmasının BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili çabalarında destekleyici bir şekilde faaliyet göstereceğini ve bunun neredeyse Holguin’in atanmasıyla aynı anda gerçekleştiğine işaret eden gazeteye göre Rum kesiminin tahminlerine göre bu durum BM ve AB'nin Cenevre'de yapılacak olan ikinci genişletilmiş zirvenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için gerekli koşulları yaratmak istediğini gösteriyor.

Gazete, Hahn’ın Avrupa Komisyonu başkanına doğrudan rapor verecek olmasının Hahn’ın rolüne atfedilen yüksek düzeydeki siyasi önemi yansıttığını belirtti.

Bu atamanın Holguin’in misyonunu destekleyici nitelikte olduğunu da kaydeden gazete, koordineli iki üst düzey katılımla müzakerelerin yeniden başlamasına dair potansiyelin güçlendirildiğine işaret etti.