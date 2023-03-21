Kadının yüzü feci durumda

Girne’de geçtiğimiz cumartesi günü yaşandığı iddia edilen olayda 28 yaşındaki M.B. (K) isimli kadının erkek arkadaşı Erhan Yeşilırmak tarafından ciddi şekilde darp edildiği öne sürüldü. Darp sonucu yüzünden ve gözünde morluklar oluşan genç kadının polise şikayetçi olması üzerine zanlı tutuklandı.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, kardeşi olan zanlı Erhan Yeşilırmak’ın kız arkadaşını darp ettikten sonra cep telefonunu da gasp ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, zanlının bugün Girne’de mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Milletvekili Yeşilırmak: Tasvip etmiyorum

Bu arada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir. Kardeşimi, bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz” dedi.

Milletvekili Yeşilırmak, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, kardeşi Erhan Yeşilırmak’ı kız arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“Basına kardeşim ile ilgili yansıyan ‘kadına karşı şiddeti’ kesinlikle tasvip etmediğimi, şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek isterim. Kadına karşı şiddeti kim yaparsa yapsın karşısında durmamız gerekir, dolasıyla milletvekili kardeşidir diye, benim kardeşimi bu konu özelinde savunmam, korumam veya yargının tecelli etmesini engellemem söz konusu dahi olamaz.”

Polis gerekeni yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ve internet üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında, bir milletvekilinin kardeşi olan erkek şahsın kadın arkadaşını darp edip, cep telefonunu gasp ettiği ve polisin söz konusu şahsı neden halen tutuklamadığı yönünde haberler yer aldığı ifade edildi.

Bahsi geçen olayın, 18 Mart tarihinde meydana geldiği, olayın müşteki tarafından önceki gün polise rapor edildiği belirtilen açıklamada, olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu erkek şahsın dün tespit edilerek, mahkeme emri gereğince tutuklandığı, aleyhinde gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün, bu olayda da görüleceği üzere, halktan gelen her türlü şikâyeti anında değerlendirdiği, kişilerin makam ve/veya statüleri ne olursa olsun tarafsızlığını koruyarak, hiçbir şahıs ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan, yansızlık ilkesine bağlı kalarak görevlerini yürüttüğü vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 11:17