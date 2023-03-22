Görev süreniz az kaldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 12.10’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen oturumda, ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Ongun Talat aldı. Talat, “Sn. Nazım Çavuşoğlu’nun yüzleşmemizi istediği memleket gerçekleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasının başında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun geçen haftaki “toplum gerçeklerle yüzleşmelidir” ifadesini hatırlatan Ongun Talat, depremden çok önce de okulların tavanlarının çöktüğünü söyledi.

Mevcut şartlarda süren Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatına da değinen Talat, "külliyenin" hükümet edenlere itibar kazandırmayacağını vurgulayarak, "külliye" inşaatı devam ederken öğrencilerin çadırlarda eğitim aldığı görüntüleri eleştirdi.

Kıbrıs Türk halkını “adanın yarısına hapsolmuş ve içine kapatılmış” olarak adlandıran CTP Milletvekili Talat, “Böyle içine kapanık bir sistem birçok aksaklığı, yolsuzluğu da beraberinde getirir. Uluslararası hukuktan kopuk olmanın sonuçlarını da beraberinde getirir” dedi.

Hükümetin halkı içine kapatan bir anlayışta olduğunu ve bazı alanları teker teker Türkiye Cumhuriyeti’ne devrettiğini kaydeden Talat, uluslararası hukukla buluşulması ve Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkiler kurulması gerektiğini ifade etti.

Yayımlanan bir raporda insan ticareti ile ilgili Kuzey Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Suriye ile birlikte üçüncü sınıfta yer alırken, Güney Kıbrıs’ın birinci sınıf ülkeler arasında yer aldığını aktaran Talat, “Çeşme başlarını tutanların kendi kovalarını doldurmaya devam ettiği bir sistem yarattınız” ifadesini kullandı.

“Sayın Çavuşoğlu, sizin ülke gerçekleri dediğiniz şey sizin gerçekliğinizdir” diyen Talat, CTP’nin ülke gerçeklerini çözmekle mükellef olduğunu ve umudun CTP iktidarında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın okul ziyaretlerinde karşılaştığı sorulara işaret eden ve Tatar’ı çocuklara “Sizleri dolduruyorlar” demesini eleştiren Talat, “ ‘Külliye inşaatı neden durdurulmuyor?’ ve ‘Ahmet Ünsal neden görevden alınmıyor?’ soruları gayet rasyonel ve sorulması gereken sorulardır” dedi.

Siyasete duyulan güven sorununun mevcut hükümetin iktidarında çözülemeyeceğini söyleyen Talat, “Bu ülkenin gerçekleriyle başta yüzleşmesi gereken sizlersiniz ve yeni bir iktidarın geleceği günler de çok yakındır, bunu siz de biliyorsunuz… Kendi kendini yöneten bir toplumun önü de açılacaktır ve bu da CTP iktidarında olacaktır. Halk olanları içselleştirmek zorunda değildir, alternatif vardır. Görev süreniz az kaldı” diye konuştu.

Çavuşoğlu: Çadır bu ülkenin gerçeğidir

CTP Milletvekili Ongun Talat’a yanıt vermek için söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ongun Talat’ın kendilerini tamamen günahsız göstermeye çalıştığını ve bu tutumun bir CTP geleneği söyleyerek, “Konuşurken ve partisini ayrıştırmaya çalışırken bilinsin ki bu koltuklardan çok CTP geçti” dedi.

UBP ile CTP’yi ülkedeki iki lokomotif parti olarak niteleyen Çavuşoğlu, CTP’nin iktidar olduğu dönemde okullara bir metre internet kablosu dahi çekmediğini, kitapları ise Şubat ayından sonra bastığını söyledi ve gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, kendi döneminde yapılan okullar ve tadilatlarla ilgili bilgi de verdi.

“Çadır bu ülkenin gerçeğidir” diyen Çavuşoğlu, kendi aklında çadırda eğitimden önce ikinci eğitim, online eğitim gibi formüller olduğunu ancak sürecin bu şekilde geliştiğini anlattı.

Toros: Çare ek bütçedir

Ardından CTP Girne Milletvekili Fikri Toros’un, “Çare, Ek Bütçe” konulu güncel konuşmasını yapmak üzere söz aldı.

Savaş ve doğal afet gibi durumlarla karşılaşıldığında bütçenin yetmediği koşulların oluşabileceğini anlatan Toros, bütçe açığının öngörülenin üzerinde olacağı görüşünü ortaya koydu.

6 Şubat depreminin ekonomiyi de etkisi altına aldığını, bütçe ödeneklerinde artış yapılması ve bunları karşılamak üzere gelirlerin artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Toros, “Çare ek bütçedir” dedi.

Şahali, konuşmasını haftaya erteledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali ise, “Bürokraside Yap-Boz Manevraları Ekseninde Erhan Arıklı’nın Namus ve Şeref Anlayışı” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı ancak geçen hafta oluğu gibi bu hafta da konuşmasının muhatabı olan Bakan Erhan Arıklı Meclis’te olmadığından, konuşmasını yine önümüzdeki haftaya erteledi.

Mevlit için Türkiye’den hafızlar getirilmesini de eleştiren Şahali, “Bu ülkedeki imamlar okuyamaz mıydı?” diye sordu.

Rogers: Sağlık ocakları güçlendirilmeli

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlıktaki Sorunlar ve Yaşlı Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers sağlık ocaklarının güçlendirilmesinin hastanelerin üzerindeki yükü azaltacağı, kırsala daha iyi sağlık hizmeti gitmesini sağlayacağını uzun süredir konuştukları halde bir türlü gerekli adımların atılmadığını dile getirdi.

Girne’yi örnek veren Rogers, Girne’de bir nüfus patlaması olduğunu Girne Akçiçek Hastanesi’nin oradaki nüfusa hizmet verecek kapasitesi olmadığını dile getirdi, Girne’nin çevresindeki sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Neden bir kalp uzmanının, dahiliye uzmanının, fizyoterapistin belirli aralıklarla Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde hizmet vermesini sağlayamayız? Bu çok mu zor?” diyen Rogers, bu örneklerin çoğaltılabileceğini söyledi.

Yaşlı bakım evleriyle ilgili sıkıntıya işaret eden Rogers, kronik hastaların bakımı için de gereken adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Besim: Sağlıkta krizi fırsata çevirelim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Krizi Fırsata Çevirelim” başlıklı konuşma yaptı.

Besim, Meclis’in açılması gereken saatte açılmadığını, denetleme günü kendilerine cevap verecek birini bulamadıklarını dile getirdi.

Depremin farklı bir yaşam tarzı edinmek için bir fırsat olarak ele alınabileceğini söyleyen Besim, sağlıktaki altyapı sorununa işaret etti.

Sağlık altyapısının yeniden şekillenmesi gerektiğini, bunun ciddi çalışma ve programlar istediğini dile getiren Filiz Besim, bunun bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamuda diş hekimliği hizmetlerinin ciddi şekilde geriye gittiğini belirten Besim, sorunlara işaret etti.

Akpınar: Bankacılık krizi Avrupa’ya sıçradı

Meclis'te daha sonra Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Dünya Ekonomisindeki Panik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” konulu güncel konuşma yaptı.

Amerika’daki yaşanan bankacılık krizine işaret eden Akpınar, bu krizin an itibariyle Avrupa’ya sıçradığını kaydetti.

“Bu bizi ilgilendirmiyor” denemeyeceğini söyleyen Akpınar, içinde bulunulan durumu Çin’de başlayan Covid-19 pandemisinin ekonomide yarattığı etkiye işaret ederek açıkladı.

Amerikan Merkez Bankası'nın batan bankalar için dolar bastığını, bunun dolar dışındaki para birimlerini de etkileyeceğini söyleyen Akpınar, bunun KKTC’ye etkisinin ne olacağının ileriki günlerde görüleceğini belirtti.

Kimler güncel konuştu?

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen bölümde Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Ekonomik Kriz ve Döviz Mağdurları” konulu güncel konuşma yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük de, “21 Mart Down Sendromlu Çocuklarımız; Özel Çocuk Olmak Tercih Değil. Biz Siyasiler Ne Yapıyoruz?” konulu güncel konuşma yaptı.

