Öncelikli konu

Dünyaca ünlü yayın organlarından Forbes dergisinde Paul Iddon tarafından kaleme alınan makalede Güney Kıbrıs’ın askeri açıdan yeniden düzenlenmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Orta Doğu konularında uzmanlaşmış askeri analizör Paul İddon tarafından kaleme alınan “Kıbrıs yeni bir askeri açıdan yeni bir inşa planlıyor” başlıklı makalede, yeni Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinin silahlı kuvvetlere tahsis edileceği taahhüdü üzerinde durulduğunu yazdı.

Makalede, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasından da bahsedildiğini yazan gazete Rum Yönetimi’nin, hızlı ve yeterli bir şekilde garanti edilmesi halinde Rus silahlarını Ukrayna’ya göndermesi ihtimalinden de söz ettiğini belirtti.

Habere göre makalede Yunan uluslararası ilişkiler uzmanı Yorgos Tzogopulos’un görüşlerine de yer verildi.