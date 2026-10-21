Kıbrıs Mutfağı Merit Otelleri İle Dünyaya Açıldı

Merit Crystal Cove, Merit Royal ve Merit Park Otellerinde gerçekleştirilen özel gastronomi buluşmalarında, Kıbrıs'ın geleneksel lezzetleri modern sunumlarla konukların beğenisine sunuldu.

Kuzey Kıbrıs'ın zengin tarihi ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olan Kıbrıs mutfağı, Merit Otellerinin ev sahipliğinde düzenlenen gastronomi buluşmalarıyla bir kez daha ön plana çıktı. Türkiye'nin önemli gastronomi yazarlarının katıldığı etkinliklerde, adanın kendine özgü lezzetleri, geleneksel yemekleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak kültürü tanıtıldı.

Gastronominin yalnızca bir yeme içme deneyimi değil, aynı zamanda bir ülkenin kültürel kimliğini dünyaya taşıyan önemli bir turizm değeri olduğu anlayışıyla gerçekleştirilen organizasyon, Kuzey Kıbrıs'ın gastronomi turizmindeki potansiyelini de ortaya koydu.

Kıbrıs'ın geleneksel lezzetleri gastronomi uzmanlarından tam not aldı

Etkinliklerin ilk buluşması Merit Crystal Cove Otel'in Zephyros Balık Restoranı'nda gerçekleştirildi. Executive Chef Vural Bayar tarafından hazırlanan 11 aşamalı özel tadım menüsü, konuklara Kıbrıs mutfağının zenginliğini keşfetme fırsatı sundu.

Geleneksel mezelerden özgün başlangıçlara, yöresel yemeklerden tatlılara kadar uzanan balık menüsünde yemeklerin özgün tatlarının korunarak özenli sunumlarla sofralara taşınması konukların büyük beğenisini kazandı. Gecenin sonunda şef ve mutfak ekibinin alkışlanması, hazırlanan menünün başarısını ortaya koydu.

Gastronomi buluşmalarının ikincisine Merit Park Hotel, Kıbrıs mutfağının özellikle meze ve kebap geleneğini ön plana çıkaran özel bir menüyle ev sahipliği yaptı. Executive Chef Ceyhun Atalay tarafından hazırlanan menüde Kıbrıs pidesinde ızgara hellim, şeftali kebabı ve kırbaç tatlısı gibi lezzetler konuklarla buluşturuldu.

Etkinlik sırasında Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar, otelde son iki yılda gerçekleştirilen yenilikleri ve gastronomi alanındaki gelişmeleri anlattı. Otelin İtalyan restoranı Giamare, balık restoranı Fora ve geleneksel Kıbrıs lezzetlerini yaşatan Kekik Meyhane de konuklara tanıtıldı.

Kıbrıs'ın mutfak mirası bir lezzet defilesine dönüştü

Gastronomi programının son akşamında ise genç yaşta Kıbrıs yemekleri konusundaki başarısıyla iki madalya kazanan Executive Chef Vural Bayar tarafından hazırlanan özel menü açık büfe olarak sunuldu.

Kıbrıs'ın geleneksel mutfağından seçilen molehiya, kolakas, pirohu, kleftiko, Kıbrıs köftesi gibi yemekler; nor böreği, şamişi, paluze, gullurikya gibi tatlılar gastronomi uzmanlarının beğenisine sunuldu. Birbirinden farklı lezzetlerin açık büfe olarak sunulduğu gece, adeta Kıbrıs mutfağının bir lezzet defilesine dönüştü.

Reha Arar: Kıbrıs mutfağı adeta görücüye çıktı

NET Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve gastronomi yazarı Reha Arar, etkinlikleri değerlendirirken Kuzey Kıbrıs'ın tarihten gelen çok zengin ve özgün bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurguladı.

Kıbrıs yemeklerinin Türkiye'nin önemli gastronomi uzmanlarıyla buluşmasını son derece değerli bulduğunu belirten Arar, gerçekleştirilen sunumların gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arar, bu tür organizasyonların yalnızca gastronomi alanında değil, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'de ve diğer ülkelerde tanıtılması bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Merit Otelleri gastronomiyle ülke tanıtımına katkı sağlıyor

Kuzey Kıbrıs turizmine uzun yıllardır yatırım yapan Merit Otelleri, düzenlediği gastronomi etkinlikleriyle adanın sahip olduğu kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sağlıyor.

Kıbrıs mutfağının özgünlüğünü koruyarak tanıtılması, yöresel lezzetlerin daha fazla insan tarafından keşfedilmesi ve gastronominin ülke turizminin önemli bir parçası haline gelmesi açısından bu tür organizasyonlar ayrı bir değer taşıyor.

Merit Otellerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma, Kuzey Kıbrıs'ın yalnızca denizi, güneşi ve otelleriyle değil, köklü mutfak kültürüyle de önemli bir turizm destinasyonu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Misafirler Kıbrıs’ın tarihi yerlerini gezme fırsatı da buldu

Bu özel organizasyonda misafirler ayrıca Kıbrıs’ın tarihi mirasını ve doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buldu. Girne Kalesi, Batık Gemiz Müzesi, Girne Antik Liman ve Bellapais Manastırı gibi yerlerin gezildiği organizasyonda misafirler tarihi mekanlara hayran kaldı.

Organizasyonun hayata geçirilmesinde, Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’in gastronomi alanındaki deneyimi ve sektörel birikimi de önemli katkı sağladı. Merit Otelleri ile Sözen Grup iş birliğinde düzenlenen etkinlikler, Kıbrıs mutfağının özgün lezzetlerinin Türkiye’nin önde gelen gastronomi profesyonelleriyle buluşturulmasına ve adanın gastronomi turizmindeki potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına değer kattı.