Serhat Ekin’in dişini kırmıştı

Suna ERDEN

Girne’de 2021 yılında yaşanan olayda Serhan Ekin’in yüzüne yumruk atarak ön dişinin kırılmasına neden olan Halil Işık hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Vahim zarar suçundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 ay hapse mahkûm edildi. Falyalı cinayetinde havaya ateş açtığı için 3 yıl hapislik cezası olduğu belirtilen sanığın, 6 aylık hapislik cezasını ayrı çekeceği belirtildi.

Mahkeme, sanığın suçu 2021 yılında Girne’nin en işlek caddelerinden birinde işlendiğini anımsattı. Sanığın darp edip vahim zarara uğrattığı şahsı baygın bırakarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

Ağır ceza heyeti, suçun işlendiği sırada sanık Işık’ın eşinin ve küçük çocuğunun da olay yerinde olduğunu, ayrıca 2019 yılında da benzer bir suçtan yargılanarak 8 ay hapis cezası aldığını kaydetti.

Sanığın işlediği vahim zarar suçunun ülkede yaygınlaştığını kaydeden heyet, bu hususu da sanık aleyhinde ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı vahim zarar suçundan 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Halil Işık, Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü olayda, havaya ateş açtıkları ve polise yalan ifade verdikleri gerekçesiyle Türkistan Gülce ile birlikte yargılanmıştı.

Işık, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde, kullanma, taşıma suçlarından 3 yıl hapse mahkum edilmişti.