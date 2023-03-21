Telefonlar inceleniyor

Sahte vize muafiyeti belgesiyle Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Malawi, Sierra Leone, Mozanbik, Etopya, Bangladeş ve Zambiya 10 kişinin suçsuz olduğu anlaşıldı. Ülkeye giriş yapan 10 kişinin belgenin sahte olduğunu bilmediği, turizm acenteleri tarafından gönderildiği için kullandığı belirlendi. Polis, 10 kişiyi serbest bırakırken, sahte belgeleri hazırladıkları öne sürülen turizm acentası direktörleri Yasemin Simin Türkoğlu ve Samet Orçun Mahmutoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 16 Mart 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne turist olarak gelen Malawi vatandaşı Patrick Rueben Kaudzu, Yougson Edson Palibendipo, Siman Damiano Bistoni, Sierra Leone vatandaşı Paul Tom Nyama, Mozanbik vatandaşı Jose Abilio Guılherme, Zambiya vatandaşı Christoperher Kasale, Donald Mwenya Mwape, Etopya vatandaşı Hany Thabet Hanna Girgis, Bangladeş vatandaşı MD Ferdous Alam, Mostafizur Rahman’ın görevli muhaceret memuruna KKTC Dışişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğüne ait sahte evrakları ibraz edip, tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis, tutuklanan zanlıların evrakları Steffen Zoege’nin kendilerine gönderdiğini söylediklerini aktardı.

Polis memuru, Steffen Zoege’nin de 17 Mart tarihinde Bafra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının kaldığı otel odasında yapılan aramada bir adet laptop ve bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, Steffen Zoege’nin belgeleri Yasemin Simin Türkoğlu tarafından kendisine gönderildiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, Zoege’nin iki belgeyi Microsoft Teams uygulaması üzerinden gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı gün Yasemin Simin Türkoğlu’nun tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde belgeleri Samet Orçun Mahmutoğlu’ndan temin ettiğini söylediğini açıkladı. Polis, Türkoğlu’nun, KKTC’ye tatile gelen 10 şahsın ülkelerinden çıkış yaparken sıkıntı yaşamamaları Mahmutoğlu’ndan aldığı belgeleri temin ettiğini ve Steffen Zoege’ye gönderdiğini söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün Samet Orçun Mahmutoğlu’nun da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, tanık ifadelerinin alınabilmesi, cep telefonları ve konu evrakların incelenebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.