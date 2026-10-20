Kadromuz güçlü

Halkın Partisi (HP) 6 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimde yarışacak milletvekili adaylarını belirledi.
Partiden verilen bilgiye göre; Parti Meclisi, önce seçim kurallarının yer aldığı yönetmeliği oy birliği ile onayladı, ardından parti tüzüğüne göre, kontenjan adayların sayısı ve sıraları oybirliği ile kabul edildi.
Daha sonra oluşturulan Divan seçim sürecini yöneterek, oylama işlemlerini başlattı. 18.00’den 21.00’e kadar süren oylamada, adaylar ve sıraları belirlendi.
Parti Meclisi’nde konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, güçlü bir kadroyla göreve hazır olduklarını belirterek, yeni dönemde ülkeye hizmeti esas alan uzun ömürlü ve istikrarlı hükümetler kurma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.
HP, Eczacılar Birliği ile bir araya geldi
Bu arada Özersay ve bazı milletvekili adaylarından oluşan bir heyet Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüzoğlu ve Birlik yönetimi ile bir araya geldi.
HP’den verilen bilgiye göre; genelde sağlık sistemi özelde ise ilaç tedariki ve eczacıların sorunlarının ele alındığı görüşmede, Halkın Partisi’nin ülkeye özgü bir genel sağlık sigortası sistemine geçilmesi konusundaki vizyonu ve dijital dönüşüm ihtiyacıyla e-reçete konuları ele alındı.
HP’nin milletvekili adayları şu şekilde:
Lefkoşa:
1. Kudret Özersay
2. Teksen Köroğlu
3. Turgut Alas
4. Fevzi Tanpınar (kontenjan)
5. Aral Moral
6. Ramadan Durmazer
7. Mert Taşkın (kontenjan)
8. Mehmet Kermeoğlu (kontenjan)
9. Fikret Alas
10. Aliye Özelsoylu
11. Fezile Gür
12. Ramadan Öcal
13. Ahmet Kurtcan
14. Namık Şahbudak
15. İsmail Bükülmez
16. Devran Vudalı
Gazimağusa
1. Özbir Akbaşak
2. Özgür Vehit
3. Duygu Uzun
4. Cumali Sabah (kontenjan)
5. Serhat Kotak (kontenjan)
6. Berna Altunsoy
7. Süleyman Akmercan (kontenjan)
8. Celal Sesli
9. Zeki Özgürkanlılar
10. Nigar Kocasoy Abuhawila
11. İzzet Derkan
12. Nazlı Çatak
Girne
1. Erek Çağatay
2. İzlem Gürçağ Altuğra (kontenjan)
3. Yusuf Avcıoğlu
4. Seral Fırat (kontenjan)
5. Neşe Anibal
6. Damla Çeribaşı Kasabalı
7. Muhammet Ercan
8. Bahar Akpınar
9. Kübra Tezcan
10. Ahmet Bayram Sefer
11. Gürbüz Gertik
12. Uğur Kıroğlu
İskele
1. Bediha Yasak Sürül (kontenjan)
2. Havva Elkovan
3. Ersin Şemi
4. Sahar Alçıner
5. Sinan Gece
Güzelyurt
1. Servet Akacan (kontenjan)
2. Berna İskifoğlu
3. Suna Tip
Lefke
1. Sever Şeb
2. Safure Deniz