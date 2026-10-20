Kadromuz güçlü

Halkın Partisi (HP) 6 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimde yarışacak milletvekili adaylarını belirledi.

Partiden verilen bilgiye göre; Parti Meclisi, önce seçim kurallarının yer aldığı yönetmeliği oy birliği ile onayladı, ardından parti tüzüğüne göre, kontenjan adayların sayısı ve sıraları oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra oluşturulan Divan seçim sürecini yöneterek, oylama işlemlerini başlattı. 18.00’den 21.00’e kadar süren oylamada, adaylar ve sıraları belirlendi.

Parti Meclisi’nde konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, güçlü bir kadroyla göreve hazır olduklarını belirterek, yeni dönemde ülkeye hizmeti esas alan uzun ömürlü ve istikrarlı hükümetler kurma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

HP, Eczacılar Birliği ile bir araya geldi

Bu arada Özersay ve bazı milletvekili adaylarından oluşan bir heyet Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüzoğlu ve Birlik yönetimi ile bir araya geldi.

HP’den verilen bilgiye göre; genelde sağlık sistemi özelde ise ilaç tedariki ve eczacıların sorunlarının ele alındığı görüşmede, Halkın Partisi’nin ülkeye özgü bir genel sağlık sigortası sistemine geçilmesi konusundaki vizyonu ve dijital dönüşüm ihtiyacıyla e-reçete konuları ele alındı.

HP’nin milletvekili adayları şu şekilde:

Lefkoşa:

1. Kudret Özersay

2. Teksen Köroğlu

3. Turgut Alas

4. Fevzi Tanpınar (kontenjan)

5. Aral Moral

6. Ramadan Durmazer

7. Mert Taşkın (kontenjan)

8. Mehmet Kermeoğlu (kontenjan)

9. Fikret Alas

10. Aliye Özelsoylu

11. Fezile Gür

12. Ramadan Öcal

13. Ahmet Kurtcan

14. Namık Şahbudak

15. İsmail Bükülmez

16. Devran Vudalı

Gazimağusa

1. Özbir Akbaşak

2. Özgür Vehit

3. Duygu Uzun

4. Cumali Sabah (kontenjan)

5. Serhat Kotak (kontenjan)

6. Berna Altunsoy

7. Süleyman Akmercan (kontenjan)

8. Celal Sesli

9. Zeki Özgürkanlılar

10. Nigar Kocasoy Abuhawila

11. İzzet Derkan

12. Nazlı Çatak

Girne

1. Erek Çağatay

2. İzlem Gürçağ Altuğra (kontenjan)

3. Yusuf Avcıoğlu

4. Seral Fırat (kontenjan)

5. Neşe Anibal

6. Damla Çeribaşı Kasabalı

7. Muhammet Ercan

8. Bahar Akpınar

9. Kübra Tezcan

10. Ahmet Bayram Sefer

11. Gürbüz Gertik

12. Uğur Kıroğlu

İskele

1. Bediha Yasak Sürül (kontenjan)

2. Havva Elkovan

3. Ersin Şemi

4. Sahar Alçıner

5. Sinan Gece

Güzelyurt

1. Servet Akacan (kontenjan)

2. Berna İskifoğlu

3. Suna Tip

Lefke

1. Sever Şeb

2. Safure Deniz