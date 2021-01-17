Kafalar karışık

Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, yerel bulaşın artması karşısında okulların açılmasını erteleme kararı aldı Kurul ayrıca 25 Ocak’a kadar akşamları 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ‘kapatılacak’ ve ‘açık kalacak’ iş yerleriyle ilgili kararlarının açıklanması ise bugüne ertelendi. Bakanlar Kurulu ile anlaşmazlığa düşen üst kurulun bugün yeniden toplanacağı ve kararları yeniden gözden geçireceği bildirildi.

Başbakan Ersan Saner, kamu görevlilerine 3 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin erteleneceğini ve yaklaşık 100 milyon liranın reel sektöre kaydırılacağını açıkladı. Saner, kamu çalışanlarına ödemenin ileride yapılacağını belirtti.

Reel sektör desteklenecek

Bakanlar Kurulu’nda, kısmi sokağa çıkma yasağı, okulların ara tatilinin uzatılması ve hayat pahalılığı artışının üç ay için ötelenerek reel sektörün desteklenmesi yönünde kararlar üretildi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle ek tedbirler alındı.

Başbakan Ersan Saner Başkanlığında toplanan ve 2 saat süren toplantıda, kısmı sokağa çıkma yasağı, okulların ara tatilinin uzatılması ve hayat pahalılığı artışının üç ay için ötelenerek reel sektörün desteklenmesi yönünde kararlar üretildi.

Toplantının ardından alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da Covid-19 salgınından dolayı bir takım sıkıntılar yaşandığını anlatarak, iç bulaşta vaka sayılarının 30’lu rakamlara çıkması nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplandığını kaydetti.

Saner: Ciddi kararlar ürettik

“Kapanma kararını saklı tutmak kaydı ile ciddi kararlar ürettik” diyen Saner, ekonominin çarklarını da döndürmeyi istediklerini ancak esas hedeflerinin halk sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Vaka sayılarının 30’lu rakamlara ulaşmasının tehlikenin ciddi şekilde geldiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Saner, ciddi denetimler yapılacağını ve mekanlarda metrekareye göre insan sayısına uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanmasını sağlayacaklarını vurguladı.

“Aşı yaptırmak için ciddi müracaat var”

Aşı çalışmalarının başladığını hatırlatan Saner, şöyle konuştu:

“Malumunuz üzere üç gün önce Türkiye Cumhuriyeti’nden, KKTC vatandaşlarının aşılanması için 20 bin doz aşı gelmişti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere aşılama başlamıştır. Sağlık Bakanımızdan, şu anda aşı yaptırmak için çok ciddi rakamlarda müracaat olduğunu öğrendim. Dünyada aşı sıkıntısı yaşanırken, Anavatan bize bu aşıları göndererek, Yavruvatana verdiği önemi göstermiştir.”

Saner, aşıları gönderen başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederek, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı.

Kararlar açıklandı

Buna göre, 17 Ocak’tan 25 Ocak Pazartesi gününe kadar 22.00 – 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı konuldu.

18 Ocak’ta ara tatil biterek açılması beklenen ilk ve ortaöğretim okullarında ara tatil 22 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Okulların açılması konusunun 22 Ocak Cuma günü, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile istişare edilerek yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Kamu çalışanlarına Ocak, Şubat ve Mart aylarında hayat pahalılığı artışı uygulanmayacak. Çalışanların hakkı saklı kalmak ve daha sonra ödenmek koşuluyla, bu kaynak ile reel sektör desteklenecek.

Başbakan Saner, bir soru üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlarla ilgili de bu akşam ayrı bir açıklama yapılacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 02:10