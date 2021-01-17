Siber çiftine ‘Sinovac’

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’nin gönderdiği 20 bin adet Çin malı ‘Sinovac’la ilgili uygulamada öncelik hakkı kazanan sağlık çalışanları dün de Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt hastanelerinde aşılandı. Devlet hastanelerinde çalışan doktor, hemşire ve idari personelin yanı sıra özelde çalışan doktorlar da aşı sırasına girdi.

Meclis eski başkanı, dahiliye uzmanı Dr. Sibel Siber’le, üroloji uzmanı olan eşi, Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. Rifat Siber de dün ‘Sinovac’ aşısı yaptırdı. Aşı işlemi sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sibel Siber “Covid -19 Pandemisi ile savaşı kazanmamız için şimdilik elimizdeki en güçlü silah aşılardır” dedi. Siber şunları kaydetti:

“Ülkemizde risk gruplarına göre aşılama başladı. Aşıların güvenliği ile ilgili tereddüt yaşayan veya bilgi sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi olduğunu gözlemlemekteyiz. Kısaca şunu diyebilirim: Hekimler olarak kendimize, yakınlarımıza yapmaktan çekindiğimiz herhangi bir tedaviyi veya aşıyı kimseye önermeyiz. Bilime inanarak, bugün güvenle biz de aşılarımızı (Sinovac) yaptırdık. Bu mücadelede gece gündüz demeden emek veren sağlıkçılarımıza teşekkür ederiz.”

08.00 -18.00 saatleri arasında aşı olabilecek

Öte yandan Bakanlık, yarına kadar öncelikli olarak tüm sağlık çalışanlarının aşılanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni çalışanlarının aşılanmasına Acil Durum Hastanesi’nde devam ediliyor.

Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları (serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları, diyetisyenler, veterinerler vb.) Acil Durum Hastanesi’nde bugün 08.00 -18.00 saatleri arasında aşı olabilecek.

Diğer bölgelerde de aşı devam ediyor

Diğer bölgelerde ise sağlık çalışanlarının aşılanmasına dün başlandı. Aşılamanın bugün tamamlanması hedefleniyor.

Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb. aşı için Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gitmesi gerekiyor. Girne bölgesindekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde; Gazimağusa ve İskele bölgesindekiler ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacak.

65 yaş üstü başvuruda bulunacak

Aşı yaptırmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların covid.asitshd@gmail.com e-posta adresine başvuruda bulunması gerekiyor.