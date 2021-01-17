Hükümet uyarıldı

Ekonomik Örgütler Platformu, Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde kapanmanın yaşanacağı söylentileri üzerine yazılı açıklama yaptı. Örgütler açıklamada, “Bu yükü hep beraber omuzlayacaksak, kapanalım” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, yaptığı yazılı açıklamada, “Pandemi ile mücadeleyi zamanında alınmayan, ya da alınan ama denetimi yapılmadığı için uygulanmayan kararlar nedeniyle kapanacaksak, kapanalım” dedi.

“Sağlık altyapısı çökmek üzereyse, hastanede yoğun bakımlar doluysa ve kullanılacak ventilatör cihazı kalmamışsa, doktor ve hemşireler yetersiz kalmışsa” kapanmak gerektiği belirtilen açıklamada, “Hükümet, mali olarak sektörlerin zararını karşılayabilecekse, kapanalım. Kira desteği yapabilecekse, kapanalım. Hükümet, bankaların her türlü taksit, kredi, borç ödemelerini öteleyebilecekse, kapanalım. İşletmeler faiz yükü altında ezilmeyecekse, kapanalım. Çalışanın maaşı devlet tarafından desteklenecekse kapanalım. Hükümet, tüm kurumları ile ‘biz denetim gücümüzü kaybettik, baş edemiyoruz’ derse kapanalım” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 02:58