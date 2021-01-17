Lastiği patladı

Ziyamet’te meydana gelen trafik kazasında, Yeşilköy istikametine seyreden kamyon, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün Ziyamet'te Asma Bahçeler mevkiinde, 30 yaşındaki Ahmet Solak, yönetimindeki MC 371 plakalı kamyon ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine seyrettiği sırada, kamyonun sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Araç takla attı, sürücü yaralandı

Öte yandan Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan araç toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde, 20 yaşındaki Mohammed Abulibde yönetimindeki EF 737 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Yonca kavşağını geçtikten sonra, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mohammed Abulibde’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.