Büyük korku yaşadı

Tarlada çalışırken, ayağı traktörün hidrolik kısmına sıkışan 42 yaşındaki Birgül Yeşilırmak yaralandı

Büyük korku yaşadı
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Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Boltaşlı köyünde, dün sabah saatlerinde meydana gelen iş kazası büyük şans eseri ucuz atlatıldı. Hareket halindeki traktörün, çamurluk kısmında oturan 42 yaşındaki Birgül Yeşilırmak, patates ekim makinelerinin yuvalarını kontrol ettiği sırada, sağ ayağı traktörün hidroliğine sıkıştı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; dün saat 10.30 sıralarında, Boltaşlı'da, Ramazan Aşçı'nın kullanımında bulunan traktörün çamurluğu üzerinde oturan Birgül Yeşilırmak (K-42), patates ekim makinesinin yuvalarını kontrol ettiği sırada sağ ayağının traktörün hidroliği arasına sıkışması sonucu yaralandı. Olayda yaralanan ve büyük korku yaşayan Birgül Yeşilırmak Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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