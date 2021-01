Program yapılsın halk yararlansın

-Ömer KADİROĞLU

Türkiye’nin, 20 bin adet Covid-19 aşısını adaya göndermesi vatandaşları oldukça mutlu etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Türkiye’ye teşekkür ediyoruz ama hükümetimizin de bu konuda bir program yapmasını ve uygulama hakkında halkı aydınlatmasını bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Levent Savaş

“Türkiye’den 20 bin doz aşı geldi ancak bu aşının yeterli olmadığını biliyoruz ve devamının geleceğine inanıyoruz. Aşı ile ilgili bir programlama yaptılar ve buna göre aşılamaya başladılar. Sıra bana geldiğinde endişe yaşamadığım için aşı olacağım. Anavatan Türkiye bizlere bu aşılardan gönderdiği için teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Müesser Atıcı

“Türkiye’den aşılar gönderildi ve uygulanmasına başlandı. Aşı ile ilgili herhangi bir endişe yaşamadığım için yaptıracağım. Bazı mecralarda aşı ile ilgili çok abartılı yorumlar ve eleştiriler yapılıyor. Buna gerek olmadığını düşünüyorum. Bu aşı Türkiye’de dâhil olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlandı. Bizler için aşıyı gönderen Türkiye yetkililerine teşekkür ediyoruz.”

Hasan Eray

“Türkiye’den gönderilen aşıların hayırlı olmasını dilerim. Aşı ile ilgili yapılan açıklamada bir programla aşılamanın yapılacağı söylendi. Sıra bize de geldiğinde aşı olacağım. Aşı ile ilgili herhangi bir endişem yoktur. Şu anda tedbirlere uyuyorum ancak aşı sırası bana gelene kadar Corona belası biterse aşı olmama gerek kalmayabilir diye düşünüyorum.”

Turgay Konti

“İlk etapta 20 bin doz aşı gönderildi ve bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu aşıların parti parti gönderilip, programa göre yapılacağını duyduk. Aşı sırası bana geldiği zaman ben yaptırırım. Aşı ile ilgili söylenenler beni endişelendiriyor ancak Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Ersin Tatar gibi liderlerin bu aşıyı yaptırmış olması beni cesaretlendiriyor. Türkiye’den gelen 20 bin doz aşı için Türkiye yetkililerine bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.”

Mustafa Avcı

“Aşı olmam gerekirse ben de olacağım. Bilim insanları bu aşı ile ilgili olumlu açıklamalar yapıyor ve bizler de o açıklamalara güveniyoruz. Aşı ile ilgili herhangi bir endişem yoktur. Türkiye yetkililerine gönderdikleri aşılardan dolayı teşekkür ederiz.”

Caner Şahmaran

“Aşı ile ilgili kafalarımız karıştı. Çin aşısı ile ilgili söylenenler bizleri endişelendiriyor. Alman markasının üretimi olan aşı gelseydi belki endişe yaşamazdım. Aşı sırası bana gelene kadar düşüneceğim ve o gün geldiğinde aşı olup olmayacağımı kararlaştıracağım. Çünkü şu an biraz endişeliyim. Aşıları gönderen Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.”

Selma Balıkçıoğlu

“Aşılama çalışmalarının başlaması çok sevindiricidir. Bu durum bizi oldukça mutlu etti. Aşı sırası bana geldiği zaman gönül rahatlığı ile ben de olacağım. Aşı ile ilgili hiçbir endişem yoktur. Aşıları bizlere gönderen Anavatan Türkiye’ye çok teşekkür ederiz.”

Mehmet Özerman

“İlk etapta 20 bin doz aşı gönderildi. Türkiye’den gönderilen bu aşılarla ilgili herhangi bir endişem yoktur ve sıra bana geldiğinde olacağım. Aşıyı gönderen Türkiye’ye şükranlarımız sunar her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz.”

Yüksel Koçak

“Türkiye’den aşı gönderildi ancak bunun kesinlikle yeterli olmayıp devamının geleceğine inanıyoruz. Bu aşılarla ilgili benim endişelerim vardır ve kanıtlı bir aşı olmadığı için olmayacağım. Alman üretimi aşı olsa belki farklı düşünürdüm ancak şu an aşı olmayacağımı söylemek istiyorum.”

Aydın Celal

“Aşı ile ilgili çok söylentiler var ancak sıra bana geldiğinde aşı olacağım. Aşı ile ilgili endişelerim vardır ve Cumhurbaşkanını Ersin Tatar’ı takip edeceğim. Cumhurbaşkanı aşı oldu ve onda nasıl bir etki göstereceğini görüp ona göre karar vereceğim. Türkiye bize 20 bin doz aşı gönderdi ve bu bağlamda onlara çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdadırlar.”

Mesut Çoker

“Türkiye’den 20 bin doz aşı gönderildi ve bu bağlamda aşılama çalışmalarına başlanıldı. Bu bir ilerlemedir. Yavaş bir ilerleme olsa da beklenen olumlu bir adımdır. Umarım faydasını görür ve normalleşmeye artık geçeriz. Sıra bana geldiğinde endişem olmadığı için aşı olacağım. Herhalde bizi katledecek halleri yoktur. Sonuçta eczaneden aldığımız en basit ilacı bile doktor ve eczacıya güvenerek kullanıyoruz ve bu aşıya da güvenip bu salgından bir an önce kurtulmamız gerektiğine inanıyorum. Bizlere bu aşıyı gönderen anavatan Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi yine yanımızdadırlar.”