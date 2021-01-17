Kathimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak görev yaparken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Altın Pasaportlar” ve iki devletli çözüm konularında kendisine söylediğini iddia ettiği sözlere makalesinde yer veren Andreas Parashos’la ilgili tartışmalar sürüyor.

Rum lideri Nikos Anastasiadis’in, Parahos’a destek veren Rum Gazeteciler Birliği’ne bir mektup göndererek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis, Rum Gazeteciler Birliği (ESK) Başkanı Yorgos Frankos’a gönderdiği mektubunda “siyasi niteliğe sahip açıklamadan” duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mektubunda, ESK’in, “gazetecilik işlevinin etik kurallarının ruhunu ve çizgisini görmezden gelerek, ne yazık ki siyasi nitelikli bir açıklama yaptığını” dile getiren Anastasiadis, ESK’in açıklamasına atıfta bulunarak “yalan haberleri yaymanın veya çarpıtılmış söylentilerin kamuoyunun bilgisine, araştırmadan ve kanıtlanmadan sunulmasının, ne zamandan bu yana görüş çoğulculuğu veya topluluğa hitap etme etiğinin bir parçası olduğu” sorusunu da sordu.