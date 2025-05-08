Hüseyin ÇİÇEK
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli kavşağı yakınlarında geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı Muhammet İkbal Köksal’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Davut Zengin gözaltına alındı. Polis, zanlı Davut Zengin ile Muhammet İkbal Köksal arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Zengin’in geçtiğimiz nisan ayında bir gün arayla Muhammet İkbal Köksal’ı tehdit ettiği belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Ömer Çakır, 30 Nisan saat 19.50’de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu kenarında, Muhammet İkbal Köksal’a, park halindeki aracına bindiği esnada meçhul bir kişi tarafından 3 el ateş edildiğini anımsattı. Polis, kurşunlardan birinin Muhammet İkbal Köksal’ın kalça kısmına, diğerinin aracın ön kapısına, bir diğerinin ise aracın ön camına isabet ettiğini söyledi.
Tehdit ettiği ortaya çıktı
Polis, yürütülen soruşturmada, zanlı ile Köksal arasında Kurtuluş köyü kavşağı yakınında bir arazi yüzünden husumet bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Davut Zengin’in, 28 Nisan’da Köksal’ı tehdit ettiğini, yapılan şikayet üzerine bir gün tutuklu kaldığını, ancak serbest kaldığı 29 Nisan’da da, Köksal’ın akrabasına yabancı bir telefon numarasından mesaj atarak, “sen de damadın da ayağınıza sıktınız, sizi bitireceğim” şeklinde tehdit içerikli mesaj attığını açıkladı.
Telefonunu saklıyor
Zanlının 6 Mayıs’ta tespit edildiğini belirten polis, ev ve işyerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti. Zanlının, cep telefonunu kendilerine vermek istemediğini ve telefonun yerini söylemediğini açıklayan polis, baz istasyonu incelemesi bakımından zanlının telefonunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Konu telefonun halen arandığını aktaran polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Kalçasından vurdu
Korkuteli kavşağında Muhammet İkbal Köksal’a tabancayla ateş açan Davut Zengin tutuklandı
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Turkish Power - 7 saat Önce
Lefkoşalı sütübozuk makarios saksocusu sen bir halt alamazsın seni siken Nigga vizite ücreti diye vermiştir saati veya ananı siken palikaryanın hatırasıdır Eminönü’nde dolaşırken kendini belli etme senin kıçını morartmadan seni bırakmazlar ha babana sa İngiliz’in hatırası olabilir ama iyi araştır sülalenin üzerinden hangi Rum’un İngiliz’in gelip geçtiği belli olmadığı için hatıra hediyelikleri karıştırma naban gardaş anana babana iyi sor onlar bilebilir
Gani @Turkish Power - 1 saniye Önce
Yarrakish Power sin sen be kanı bozuk orospu çocuğu..
Lefkoşalı @Turkish Power - 5 dakika Önce
Böyle konuştuğuna göre saati mutlaka almışsındır..Beğenmediysen söyle annene beğenmedim diye ben sana ananın vurucusu olarak daha iyi bir saat getiririm yeter ki üzülme sen....( ͡❛ ‿ ͡❛)
Doğru Söz @Turkish Power - 2 saat Önce
Zavallı kısır piç Turkish Powerles yarım gram olan beyinciğini de oynatıyor. Bu yazını ChatGPT ye verdim ve bu kişiyi analiz ed dedim. Aynısını tap ve cevabı oku. Hangi pisikiyatr san uygun onu da sormayı ihmal etme. Imutsuz vakasın, ezik pisikopat.
Texas. Eski Texas. Amerika Devlet olmazdan önceki TEXAS.
Veledi Zina götveren power...Dün gece sana vermesi şartıyla anana bir miktar para bir de eminönü işportadan aldığım bir kol saati bıraktım. Çünkü dün gece çok memnun bıraktı beni..Aldınmı emaneti len?
TC nin havarisi olmak sizin gibi İngiliz Rum ab İsa havarisi olmaktan evladır TC ananı mı iğfal etti