Kalçasından vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Korkuteli kavşağı yakınlarında geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı Muhammet İkbal Köksal’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Davut Zengin gözaltına alındı. Polis, zanlı Davut Zengin ile Muhammet İkbal Köksal arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Zengin’in geçtiğimiz nisan ayında bir gün arayla Muhammet İkbal Köksal’ı tehdit ettiği belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Ömer Çakır, 30 Nisan saat 19.50’de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu kenarında, Muhammet İkbal Köksal’a, park halindeki aracına bindiği esnada meçhul bir kişi tarafından 3 el ateş edildiğini anımsattı. Polis, kurşunlardan birinin Muhammet İkbal Köksal’ın kalça kısmına, diğerinin aracın ön kapısına, bir diğerinin ise aracın ön camına isabet ettiğini söyledi.

Tehdit ettiği ortaya çıktı

Polis, yürütülen soruşturmada, zanlı ile Köksal arasında Kurtuluş köyü kavşağı yakınında bir arazi yüzünden husumet bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Davut Zengin’in, 28 Nisan’da Köksal’ı tehdit ettiğini, yapılan şikayet üzerine bir gün tutuklu kaldığını, ancak serbest kaldığı 29 Nisan’da da, Köksal’ın akrabasına yabancı bir telefon numarasından mesaj atarak, “sen de damadın da ayağınıza sıktınız, sizi bitireceğim” şeklinde tehdit içerikli mesaj attığını açıkladı.

Telefonunu saklıyor

Zanlının 6 Mayıs’ta tespit edildiğini belirten polis, ev ve işyerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti. Zanlının, cep telefonunu kendilerine vermek istemediğini ve telefonun yerini söylemediğini açıklayan polis, baz istasyonu incelemesi bakımından zanlının telefonunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Konu telefonun halen arandığını aktaran polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

