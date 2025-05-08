Tefecilikle suçlanıyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’de bir şahıs adına düzenlenen toplam 500 bin TL meblağlı iki adet çeki, 150 bin TL kazanç elde etmek maksadıyla alarak, bozdurmak suretiyle tefecilik yaptığı tespit edilen Celal Çullar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tasarrufunda bulunan 8 bin 500 Sterlinlik çek yaprağı emare olarak alınırken, zanlı Çullar’ın telefon şifresini polise vermediği öğrenildi.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şubede görevli polis memuru; zanlı Celal Çullar’ın ‘Tefecilik’ suçundan tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının Şubat ayında Y.D. adına düzenlenen bir bankaya ait

500 bin TL tutarında 2 adet çeki hiçbir yetkisi olmadan 150 bin TL kazanç elde etmek maksadıyla bozdurmak suretiyle tefecilik suçu işlediğini kaydetti.

Şikayetin Y.D., tarafından 6 Mayıs tarihinde yapıldığını, aynı gün yürütülen soruşturma neticesinde zanlı Çullar’ın tutuklandığını ifade eden polis; ifadesinde çekleri bir şahsa verdiğini ve herhangi bir kazanç elde etmediğini öne sürdüğünü belirtti.

Polis; Çullar’ın aynı gün cep telefonunun emare olarak alındığını ancak şifresini polise vermediğini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis; el yazı ve imza örneklerinin alındığını çeklerin akıbetine ilişkin KKTC Merkez Bankası’na yazı hazırlanarak konu çeklerin kim tarafından bozdurulduğuna dair araştırma başlatıldığını ve zanlıya ait banka dökümlerinin talep edildiğini söyledi. Polis; soruşturmanın yeni olduğuna dikkati çekerek, 2 gün tutukluluk talebinde bulundu. Mahkeme, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

