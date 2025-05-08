Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Girne’nin Çarşamba pazarına giden vatandaşlar, bazı sebze ve meyve fiyatlarının sürekli artmasından şikayetçi oldu. Vatandaşların şikayetlerine satıcılar da destek verdi.

Özellikle domates, fasulye gibi sebzelerin yanı sıra çarşıya yeni düşen kayısı ve kiraz gibi meyvelerin fiyatları dudak uçuklattı. Vatandaşlar, alış-veriş yapmakta zorlandıklarını söyledi.

Ne dediler?..

Rüstem Işık

“Eskiden pazara Rumlar da çok geliyordu ancak şu an Rum müşteri yok denecek kadar az. Bunun sebebi ise Rum tarafının kuzeyden daha ucuz hale gelmesidir.”

İlker Bittacı

“Çarşamba pazarına alışverişe geldik ancak fiyatlar normal değil. Memleket de normal değil. Yüksek fiyatlar bütçemizi etkiliyor. Asgari ücret düzeyinde bir maaşım var ve bu pahalılık karşısında her istediğimi alamıyorum.”

Savaş Umar

“Satışlar kötü değil ancak eskisi gibi satış yapamıyoruz. Üretmenin maliyetleri arttıkça ürünlerin fiyatları da artıyor. Haliyle vatandaşlar da fiyatlara tepki gösteriyor. Eskiden pazar yerine çok fazla Rum geliyordu ancak güneyde fiyatlar bize göre daha ucuz hale gelince artık buraya gelmiyorlar.”

İnci İnanç

“Pazar, marketlere göre biraz daha ucuz ancak meyve ve sebzelerin fiyatları çok yüksek. Yüksek fiyatlardan şikayetçiyiz. Bir ürün alırken kırk kere düşünüyoruz. Eskiden mesela çileği bol bol alır reçel de yapardık ancak şimdi sadece yemek için alıyoruz. Ürünlerin ucuzlayacağını hiç düşünmüyorum. Aksine daha da artacaktır.”

Hasan Eminsoy

“Geçtiğimiz hafta 40 liraya kadar düşen bazı ürünlerin fiyatı bu hafta 100 liraya çıktı. Pazarda ucuz ürünleri alıyoruz. Fiyatı yüksek diye bakıp alamadığımız ürünler elbette ki vardır. Bugün pazarda 40 liradan aşağıya hiçbir şey kalmadı. Beklentimiz bu fiyatların ucuzlamasıdır.”

Yasin Yılmaz

“Satışlar çok canlı değil ve umduğumuzu bulamıyoruz. Bu durgunluğun nedeni ürün fiyatlarının yüksek olmasıdır. Fiyatlar yüksek diye insanlar alışveriş yapmaya çekiniyor. Pazar yerine daha önce güneyden çok müşteri geliyordu ancak son zamanlarda Rum müşteri sayısı bayağı bir düştü. Bunun nedeni güneyin kuzeyden daha ucuz olması olabilir.”

Ayla Yalçın

“Pazarda fiyatlar korkunç yüksek ve bu durum bizleri çok üzüyor. Allah’ın asma yaprağı 800 lira. Eskiden olduğu gibi bol bol olmasa da azar azar ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. “

İştar Yalçın

“Pazar yeri fiyatları eskisi gibi değil. Pazarda bir şey alacağımızda altın alıyor gibi hissediyoruz. Eskiden bir kişi çalışarak geçinemezken şimdilerde iki kişi de çalışsak geçinmek çok zor oldu. Fiyatından dolayı görüp de alamadığımız meyve ve sebzeler vardır.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Kiraz: 500 TL (500 Gr) TL

Börülce: 350 TL

Şeftali 240 TL

Nektarin: 240 TL

Kayısı: 230 TL

Can erik 230 TL

Acı biber 200 TL

Çilek 150 TL

Fasulye 150 TL

Kivi 150 TL

Kavun 130 TL

Domates 100 TL

Armut 100 TL

Elma 100 TL

Mantar 140 TL

Bezelye 120 TL

Karpuz 70 TL

Patlıcan 60TL

Patates 50 TL

Limon 50 TL

Soğan 45 TL

Portakal 40 TL

Kabak 30 TL

Salatalık 20 TL