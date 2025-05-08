Gemiye bindi geldi

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa Limanı’ndan 2025 yılı Mart ayında muhaceret işlemlerini yaparak çıkış yapan Ertan Korkut’un 17 Nisan tarihinde işlem yapmadan kaçak olarak adaya giriş yaptığı tespit edildi. Polis denetiminde tutuklanan zanlı Korkut ‘KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak’ suçundan tutuklanırken, aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı Korkut, dün teminat talebiyle yeniden duruşmaya çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru; zanlı Ertan Korkut’un gönüllü ifade vererek, 17 Nisan tarihinde Türkiye Taşucu Limanı’ndan kanunsuz yollardan ismini bilmediği gemi ile KKTC’ye gelerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve Gazimağusa’da ikamet ettiğini kaydeden polis, davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL‘lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

