Kameralar ele verdi

Çatalköy’de meydana gelen kazayla ilgili polise yalan bilgi veren Ö.M.(E-51) ile eşi F.M.(K-45) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, incelenen kameralar sonucu kazayı F.M.’nin yaptığının tespit edildiği açıklandı.

Ö.M.’nin ise polise “Direksiyonda ben vardım, kazayı ben yaptım” dediği belirtildi.

Polis, 10 Ocak 2026 tarihinde Çatalköy’de meydana gelen kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucu zanlı F.M.’nin aracı kullanmadığı halde kazayı kendisinin yaptığı yönünde yalan ifade verdiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, kaza anında olay yerinde bulunmadığı tespit edilen F.M.’nin aksine, aracın gerçekte eşi olan zanlı Ö.M. tarafından kullanıldığının ortaya çıkarıldığını belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında her iki zanlının da ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini kaydeden polis, gerekli trafik işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlıların “polise yalan bilgi verme” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların 12 Ocak tarihinde tutuklandıklarını, soruşturmanın tamamlandığını ve alınması gereken başka ifade bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların işledikleri suçu kabul ettiklerini belirterek, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların davaları sonuçlanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her bir zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla serbest bırakılmalarına emir verdi.

