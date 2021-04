Kameraya aldırmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa- Girne Kapısı bölgesinde hizmet veren Mobile Link Shop dün sabah karşı soyuldu. İş yerine arka pencereden giren maskeli şahıs, 70 bin dolar değerinde telefon ve elektronik eşya çaldı.

Soygun güvenlik kameralarına an be an yansırken, iş yeri sahibi Mehmet Karadeniz, “Bir ara maskesi düşüyor ve siyahi bir şahıs olduğu görülüyor” dedi. Diyalog’a konuşan Karadeniz, soygunun 40 dakika sürdüğünü ifade etti.

Çalınan malların değerinin 70 bin dolar civarında olduğunu ifade eden Karadeniz, “Hırsız sokağa çıkma yasağını fırsat bildi, rahatça dükkânı soydu. Pandemiyle uğraşırken bir de başımıza bunlar geliyor” dedi.

Merdiven, keski, çekiç kullandı

Girne Kapısı bölgesinde hizmet veren Mobile Link Shop dün saat 02.00 sıralarında maskeli erkek bir şahıs tarafından soyuldu. Soygun anları kameralara yansırken, maskeli ve şapkalı şahsın yanında getirdiği merdivenden arka pencereye çıktığı, keski ve çekiç kullanarak açtığı ve içeri girdiği görülüyor. İçeride dolaşan şahıs, raflardaki en pahalı telefonlardan 42 tanesini tek tek sırt çantasına yerleştiriyor. Şahıs, daha sonra iş yerinde bulduğu iki poşete de bir adet Macbook ve bazı elektronik cihazlar koyuyor. İçeride yarım saat kalan soyguncu daha sonra girdiği yerden çıkıyor.



İş yeri sahibi Mehmet Karadeniz dün sabah dükkânını açmaya gittiğinde durumu fark etti. Rafların boşaltıldığını gören Karadeniz, hemen polisi aradı.Olay yeri inceleme ve polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemek üzere alırken, parmak izi incelemesi için örnek aldı.

Bir ara maskesi düştü

Ancak soyguncunun eldiven taktığını ifade eden Mehmet Karadeniz, “Dükkânda gezerken bir ara maskesi düşüyor. Siyahi bir şahıs olduğu görülüyor” dedi.

Karadeniz şunları söyledi: “İş yerimin yola bakan değil arka penceresinden içeri giriyor. Pencere yüksek olduğu için yanında merdiven getirmiş. Keski ve çekiç ile pencereyi açıp içeri girmiş. İçeride en az yarım saat dolaşıyor. 42 adet telefonu sırt çantasına yerleştiriyor. Sonra iki poşete de Macbook ve bazı elektronik cihazlar koyuyor. Aldıklarıyla birlikte girdiği yerden çıkıyor. Tam tamına 40 dakika sürüyor.”

Pandemiyle uğraşırken hırsızlık şoku yaşadı

Çalınan malların değerinin 70 bin dolar civarında olduğunu ifade eden Karadeniz, “Polis gerekli soruşturmayı başlattı. Umarım en kısa sürede bulunur. Hırsız sokağa çıkma yasağını fırsat bildi, rahatça dükkanı soydu. Pandemiyle uğraşırken bir de başımıza bunlar geliyor” dedi.