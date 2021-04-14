KKTC'de 5 bin iş yeri kapandı

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunları dile getirmek ve çözüm arayışlarını ileriye taşımak için eylemler başlatacağını açıkladı.

Adalet Platformu’yla birlikte bir hafta içerisinde “salgın sürecinde yaratılan eşitsizlik ve mağduriyet” gerekçesiyle hükümete dava açacaklarını kaydeden KTEZO yetkilileri, paydaşlarla beraber yürütülen borçların yeniden yapılandırılması çalışmalarını sonuçlandıracaklarını açıkladı.

KTEZO yöneticileri, Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdikleri toplantıda, “Yazıklar Olsun” sloganıyla bir eylemlilik sürecine girildiğine işaret ederek, bugünden itibaren çeşitli bölgelerdeki işyerlerini ziyaret ederek, tepkilerini beraber ifade edeceklerini kaydetti. Oda tarafından hazırlanan ve esnafın problemlerinin dile getirildiği videonun da tüm mecralarda paylaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan, iş yerlerinin kapılarına asmak üzere hazırladıkları ve bir yanında “Hükümete rağmen açığız”, diğer yanında ise “Kapalı ancak hükümete rağmen açacağız” mesajlarının yer aldığı levhalar ile “Hükümete karşı” etiketi bulunan dezenfektan dağıtılacağı belirtildi.

Kanber: Açıldı demekle açılma olmuyor

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, pandemi sürecinde yaşananların tüm dünya toplumları tarafından yaşandığını ve ilgili devletlerin halkını yaşatmak, ekonomisini sürdürmek amacıyla çeşitli önlemler aldığını ancak bu noktada KKTC hükümetinin yetersiz kaldığını söyledi.



Kanber, hükümetin “kaynak yok” savunmasını doğru bulmadıklarını ve esas problemin, sorunları yaşayanlarla, sorunları idare etmesi gerekenlerin birbirlerini anlamamasından kaynaklandığını belirterek, sosyal devletin toplumu anlaması ve sorunlarına çözüm bulması gerektiğini ifade etti.Mahmut Kanber, 13 aydır süren pandemiyle ortaya çıkan olağanüstü koşullarda 5 bini aşkın iş yerinin kapanmasının, 50 bini aşkın kişinin işsiz kalmasının, büyük nüfus kaybı yaşanmasının ve eğitimle turizmin başlayamamasının sebebinin ise plansızlık olduğunu öne sürdü. Kanber, pandeminin ilk gününden beri oda olarak planlanmanın yapılması gerektiğini tekrarladıklarını ancak karşılığını görmediklerini belirtti.

Tulga: Taş üstünde taş kalmadı

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise okuduğu basın açıklamasında, salgının sosyo ekonomik hayat üzerindeki yıkıcı etkisinin devam ettiğini, TL’nin de değer kaybetmesiyle birikimlerin tükendiğini, borçların çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

İş gücüne katılım oranının yüzde 40’lara, istihdam oranının yüzde 30-35’lere düştüğünü, sigortasız araç kullanan insan sayısının ise 20 bini, seyrüseferini ödeyemeyenlerin de 40 bini geçtiğini ileri süren Tulga, “Taş üstünde taş kalmadı” dedi.

Tulga, daralma ortalaması dünyada yüzde 5-8 iken, KKTC genelinde yüzde 15, mikro düzeydeki işletmelerde ise yüzde 50 olduğunu söyleyerek, “Maalesef kendi halkının iflası, yoksulluğu, mülksüzlüğü üzerinden varlığını sürdürmeye çalışan bir statüko var karşımızda” ifadelerini kullandı.

Hürrem Tulga, çalışanlara istihdam destek ödeneğinin yapılmadığı, kapanmadan dolayı işletmelere gelir desteği verilmediği, borç faiz desteğinin sağlanmadığı, bütçe olanakları çerçevesinde çalışanlara, işsizlere, küçük ve orta boy işletmelere kaynak kullanmayan tek ülkenin KKTC olduğunu iddia etti.