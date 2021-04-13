"İttim ama öpmedim"

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir öğrenci yurdu odasında, Afrikalı, Aniefiok Malachi Jonh isimli öğrencinin, D.Ç. isimli genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. İddialara göre; bir öğrenci yurdunda, arkadaş toplantısı esnasında, genç kadını başka bir odaya götüren Aniefiok Malachi John, kadını elleriyle itip yatağa düşürdü, ardından üzerine çıkıp zorla öpmeye çalıştı. Diğer odada bulunan arkadaşları, genç kadının çığlık seslerine yetişmesiyle, zanlı koşarak uzaklaştı. Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı, “” iddiasında bulundu.

Aynı gün tespit edildi

Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 11 Nisan 2021 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, arkadaş grubu aracılığı ile tanıdığı D.Ç. isimli kadını, bir yurt odasında, arkadaş toplantısı yaptıkları esnada, başka bir odaya götürdüğünü, elleriyle iterek yatağa düşürdüğünü, ardından zorla öpmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Müştekinin çığlıkları üzerine diğer odada bulunan arkadaşlarının, odaya geldiğini ve zanlının bu esnada kaçtığını anlatan Yücetürk, olayın polise aynı gün 22.30’da bildirildiğini ve zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının, suçlamaları reddettiğini bildirdi ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

İttim doğrudur ama öpmedim

Zanlı, mahkemeden söz alarak, “Evet onu iterek yatağa düşürdüm, doğrudur, ancak öpmedim. Onu itmemin nedeni ise beni odama kadar takip etti, uyarmama rağmen peşimden geldi” şeklinde konuştu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.