"İttim ama öpmedim"

Hüseyin ÇİÇEK
Aynı gün tespit edildi
Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 11 Nisan 2021 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, arkadaş grubu aracılığı ile tanıdığı D.Ç. isimli kadını, bir yurt odasında, arkadaş toplantısı yaptıkları esnada, başka bir odaya götürdüğünü, elleriyle iterek yatağa düşürdüğünü, ardından zorla öpmeye çalışarak cinsel saldırı suçunu işlediğini söyledi. Müştekinin çığlıkları üzerine diğer odada bulunan arkadaşlarının, odaya geldiğini ve zanlının bu esnada kaçtığını anlatan Yücetürk, olayın polise aynı gün 22.30’da bildirildiğini ve zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının, suçlamaları reddettiğini bildirdi ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.
İttim doğrudur ama öpmedim
Zanlı, mahkemeden söz alarak, “Evet onu iterek yatağa düşürdüm, doğrudur, ancak öpmedim. Onu itmemin nedeni ise beni odama kadar takip etti, uyarmama rağmen peşimden geldi” şeklinde konuştu.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.