Daha sert tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanmaya gidildiği duyurdu ve hedeflenen oranda iyileşme olmazsa devamında çok daha sıkı uygulamaların geleceği mesajını verdi.

İlk iki haftalık kapanmanın bugün itibariyle başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni Coronavirüs önlemlerini duyurdu.

Bu kapsamda, hafta içi 19.00 ile 05.00 ile sokağa çıkılmayacak. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yeniden toplu taşıma kullanım yasağı geldi.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Vaka artış oranı devam ederken gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti.

Bu kapsamda artan vakalara karşı Kabine'den yeni önlemler çıktı.

İşte alınan yeni kararlar



-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek.-65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi.-Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.-8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.-Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek. Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.-Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.