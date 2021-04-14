Verimli bir toplantı oldu

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu ile sektörün planlı gelişmesi, yapı denetimleri, inşaat ruhsatlarının standartlaştırılması ve ortak veri tabanının oluşturulması hususlarında atılacak adımları değerlendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda Bakan Kutlu Evren başkanlığında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri Yusuf Önderol ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Bakanlık Müsteşarı Gürkan Kara, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 6 ilçe kaymakamı ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Evren: İnşaat sektörünün katkısı çok önemli

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısının çok önemli olduğunu, hem sağlık hem de ekonomik anlamda dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının inşaat sektöründen beslenen 70’e yakın sektörü de olumsuz etkilediğini, bu bağlamda da ülke ekonomisinde duraklama dönemi yaşandığının herkesin malumu olduğunu ifade etti.

Bakan Kutlu Evren, inşaat sektörünün planlı gelişmesinin, stok durumdaki bitmiş yapıların değerlendirilmesinin elzem olduğunu ifade ederek, ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla çalışmaların yapıldığını söyledi.



Toplantı başında İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e, KTİMB Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan veri tabanı oluşturma çalışmalarını ve sektörün sorunlarını içeren bir de sunum yapıldı.“Standart formlar oluşturulacak”Evren, “Kaymakamlıkların KTİMB ile istişare içerisinde çalışarak inşaat ruhsatlarında standart formların oluşturulması ve bu sayede de standart ruhsat kayıtları ile şekillenecek bir otomasyon sistemi üzerinden veri bankası yaratılarak sektörün planlı büyümesi, istatistiksel çalışmalarla doğru analiz ve yatırımların ihtiyaca uygun şekilde yapılmasının sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.İçişleri Bakanı Kutlu Evren, verimli geçen değerlendirme toplantısı sonunda KTİMB Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya katılımları, yaptıkları sunum ve aktardıkları bilgilerden dolayı teşekkür etti.