74 kişi Coronavirüs kısıtlamalarını ihlal etti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden 74 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. Kuralları ihlal eden 74 kişiden 31’inin yabancı uyruklu olduğu, Gönyeli’de bir evde parti düzenledikleri belirtildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; önceki akşam alınan bir ihbarı değerlendiren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve CÖŞ ekipleri, Gönyeli’de bir apartman dairesinde eğlence amaçlı toplanan yabancı uyruklu toplam 31 kişi tespit etti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kuralları ihlal ettikleri tespit edilen toplam 74 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 10:28