74 kişi Coronavirüs kısıtlamalarını ihlal etti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden 74 kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. Kuralları ihlal eden 74 kişiden 31’inin yabancı uyruklu olduğu, Gönyeli’de bir evde parti düzenledikleri belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; önceki akşam alınan bir ihbarı değerlendiren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve CÖŞ ekipleri, Gönyeli’de bir apartman dairesinde eğlence amaçlı toplanan yabancı uyruklu toplam 31 kişi tespit etti.



Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 10:28

Öte yandan ülke genelinde son 24 saate yapılan denetimlerde 43 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve bir marketin yasal emirlere uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kuralları ihlal ettikleri tespit edilen toplam 74 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.