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Güzeller boy gösterecek

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Inner Wheel Kulübü, Kıbrıs Kostümleri defilesi düzenliyor

Güzeller boy gösterecek

Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü, Kıbrıs Kostümleri defilesi düzenliyor. Paradise Park Lefkoşa’da cumartesi günü saat 14.30’da düzenlenecek defilede Bülent Günkut sunum yapacak. 
Defilede, Akademi Sanat Derneği ve Yarim Gelinlik Koleksiyonlarından özel hazırlanmış Kıbrıs Kostümleri sunulacak. Defilede,  KKTC güzellerinden Emine Keremoğlu, Buse Soydam, Necmiye Talaş, Günay Mimar, Canev Bilal, Azra Kızılbora, Halime Denizkurdu, Suna Seferler, Sibel Ertüngü ve Jale Erboy  ile birlikte Süleyman Mullahasan, Mehmet Ağazade, Volkan Zeki Sel, Olkan Özoğlu Kıbrıs Kostümleri ile podyumda olacak.

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