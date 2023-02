Kara kapıları ‘umut oldu’

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi, KKTC turizmini de olumsuz yönde etkiledi. Hava yoluyla ülkemize gelen Türk turistlerin sayısında ciddi düşüşler yaşanırken; özellikle Lefkoşa’daki Arasta çarşısının tek umudu Lokmacı kapısı oldu. Lokmacı’dan yürüyerek kuzeye geçen yabancılar, bölgedeki tarihi eserleri ziyaret ediyor, lokantalarda yemek yiyor, hediyelik eşya alıyor.

Metehan Sınır Kapısından geçen Kıbrıslı Rumlar ise doğruca akaryakıt istasyonlarına uğrayıp depolarını dolduruyor. Kuzeydeki akaryakıt fiyatlarının güneyden düşük olması nedeniyle Kıbrıslı Rumların ilgisi devam ediyor. Kuzeye geçenlerin bir kısmı marketlerden de alış-veriş yapıyor.

Arasta esnafı, deprem sonrasında yerli halkın da çarşıya uğramaz olduğunu belirtirken, güneyden gelen yabancılar ve Kıbrıslı Rumlar sayesinde ayakta durabildiklerini belirtiyor, muhaceret işlemlerinin hızlandırılması halinde daha çok turistin geleceğine dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Hasan Ekingen

“Türkiye’de yaşanan deprem öncelikle psikolojik olarak sonrasında da ekonomik olarak etkiledi. Coronavirüs, Ukrayna savaşı, ekonomik kriz derken bir de deprem darbesi yaşadık. İnsanların psikolojisi depremden dolayı bozulunca harcamaları da etkileniyor. Esasen beklentimiz turisttir. Turizm sezonu henüz açılmadı ve bu nedenle de işlerimiz ağır aksak gitmektedir. Depremle birlikte hem Kıbrıs hem de Türkiye’de can kayıplarının yaşanması sonucu depresif bir durum oluştu. Bu günlerin yavaş yavaş atlatılacağı inancındayım.”

Timur Tekman

“Deprem oluşu bizleri ekonomik olarak pek etkilemedi ancak Türkiye’den gelen turist sayısında bir düşüş olur diye düşünüyorum. Güneyden ve yurt dışından gelenlerle işlerimizi aynı düzeyde sürdürüyoruz. Sınır kapılarının açık olması işlerimize olumlu yansıyor. Güneyden gelen müşterilerimiz var. Umuyoruz ki her şey sıkıntısız bir şekilde devam eder.”

Oya Özdimer

“Depremden dolayı yaşananları gördükçe psikolojik olarak olumsuz etkileniyoruz. Maddi yönden zaten bizim Ocak, Şubat ve Mart ayları ölü dönemimizdir. Mart sonrası işlerimiz açılıyor. Şu an hem güneyden hem de diğer ülkelerden gelenler buralarda tek tük alışverişler yapıyor. Burada da bir deprem olacağı yönünde söylemler var. Bu nedenle de onun endişesini yaşıyoruz. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ile buraya geliş-gidişler ve alışveriş yapma azaldı. İnsanlar bu durumda gezme derdinde değildirler haliyle bu da işlerimize yansıyor.”

Günay Keçeci

“Türkiye’de yaşanan depremle birlikte ekonomik yönden olumsuz etkileniyoruz. Ayrıca burada da bir deprem söz konusu olacağına dair açıklamalar insanları psikolojik olarak etkiliyor ve insanlar bunları düşündüğü için alışveriş de yapmıyor. Şu anda çok fazla hissedilmemiş olsa da ileride ekonomik yönden bu depremin etkilerini göreceğiz. Türkiye’den buraya gelişler durdu. Burada okuyan öğrenciler ve onların yanına gelen aileler vardı ancak deprem bunu da etkilediği için ekonomik olarak etkileniyoruz.”

Samet Kölgesiz

“Depremle birlikte bizler de psikolojik olarak çöktük. Bizler de esnaflar olarak elimizden geldiğince depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekonomik yönden şu anda henüz bir şey hissetmemiş olabiliriz ancak ileride etkilerini de göreceğiz. Bu bölge esnafının güneye dayalı bir ekonomisi var ve daha çok oradan gelen Rumlar ve turistlerle işlerimizi yürütüyoruz.”

Sedat Reis

“Türkiye’de yaşanan deprem hem orayı hem de KKTC’yi çok olumsuz etkiledi. 6 Şubat tarihinden bu yana herkesin psikolojisi bozuktur. Kimsede alışveriş yapacak keyif kalmadı. İşlerimiz çok düştü. Türkiye’den turist gelmiyor ve sadece güneyden gelenlerle işlerimizi sürdürüyoruz.”

Ömer Cabacaba

“Türkiye’deki deprem Kıbrıs’ı en az Türkiye kadar etkiledi. Hem turistlerin gelişinin durmasına hem de güneyden geçenlerin sanki deprem burada olmuş gibi azalmasına neden oldu. Deprem bizim ekonomimizi dağıttı. Umarım erken zamanda bu yaşananlar toparlanmaya başlar.”

Mehmet Zeki Yıldırım

“Deprem Türkiye’de olduğu gibi bizi de derinden yaralamıştır. Yaşanan depremle birlikte bizim de ekonomimiz olumsuz etkilendi. Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kaldı ve bu arada da az da olsa turist ülkeye gelmeye başladı ancak bunlar da olumsuz etkileniyor. Depremle birlikte gelen turistlerde bir azalma oldu. Depremin yarattığı psikolojik çöküntünün ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz. Güneyden gelen müşterilerimiz var ve işlerimizi onlarla sürdürüyoruz.”