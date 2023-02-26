Güneyden ithal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, isminin baş harfleri M.K.(E-32) olan zanlının evine baskın yaptı. Evin garaj kısmında 100 gram hintkeneviri ile 5 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı M.K. dün tutukluluk talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini söylediği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 24 Şubat’ta zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve adresine baskın yapıldığını söyledi. Zanlının, evinin garaj kısmında tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan arama sonucunda bir kutu içerisinde

4 ayrı pakette 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 5 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının, konu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirten Selvili, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 10:06