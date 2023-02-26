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Anlamlı ziyaret

AKEL heyeti Gazimağusa’ya giderek hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk bıraktı

Anlamlı ziyaret

   AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki heyetin, dün Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin defnedildiği Gazimağusa mezarlığını ziyaret ettiği belirtildi.

   Haravgi gazetesi Stefanos Stefanu başkanlığındaki AKEL heyetinin, Gazimağusa mezarlığını ziyaret ederek mezarlara çiçek koyduğunu yazdı.
   Habere göre AKEL heyeti, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini de ziyaret ederek taziyelerini sundu.
   AKEL heyetinde, Yürütme Bürosu üyesi Hristos Zannettos, Basın Sözcüsü ve milletvekili G.Kukuma, POGO Genel Sekreteri Skevi Kukuma, Yeniden Yakınlaşma Bürosu şefi İlias Dimitriu, Yeniden Yakınlaşma Ofisi üyesi Antri Dimitriu ve diğer üyeler yer aldı. 

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