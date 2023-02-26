Sınırüstü operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek İskele’ye bağlı Sınırüstü köyünde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, Mehmet Buram isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı dün tutukluluk talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 24 Şubat’ta, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını ve Sınırüstü köyüne operasyona gidildiğini belirtti. Zanlının, bir marketin park alanında tespit edildiğini ve yapılan arama sonucu pantolonunun cebinde 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anlatan polis, evinde yapılan aramada ise toplamda 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis çavuşu Hasan Selvili, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.