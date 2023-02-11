Karadağ’a gidecekti

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerindeki bir miktar para ile yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, dün 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi.

Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken ihbar edildi.

İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışını engelledi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.