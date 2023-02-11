Belirsizlik ve endişe var

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ekonomiye yönelik endişelerle yön arayışını sürdürüyor.

ABD'de enflasyonun düşüş eğilimine girmesi piyasaları sınırlı da olsa rahatlatırken, iş gücü piyasalarındaki güçlü seyir fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de önceki gün gerçekleştirilen 30 yıllık tahvil satışında beklenen ilginin olmaması tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, söz konusu seyir pay piyasalarına da sıçradı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonla mücadele yolunda ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Barkin, enflasyonun zirve yaptığını ancak yüksek kalmaya devam ettiğini, enflasyon kontrol altına alınana kadar "gidecek çok yolları" olduğunu aktardı.

Öte yandan, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada 196 bine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 6 hafta sonra ilk kez artış kaydettiğini ancak sıkı iş gücü piyasası koşullarıyla uyumlu bir seviyede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yüzde 71 seviyesine çıktı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışlarına martta kesin gözüyle bakılırken, mayısta yüzde 71 seviyesine çıktı. Bununla birlikte, haziranda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin yüzde 35'lere yükselmesi ise piyasalarda risk algısının daha da güçlenmesine neden oldu.

Analistler, Fed'in nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin görece riskli varlıkların yön bulmasını zorlaştırdığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,88, Nasdaq endeksi yüzde 1,02 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında dün merkez bankası yetkililerinin açıklamaları pay piyasalarını desteklerken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey İngiltere'de enflasyonun düşüşünün hızlanacağını söyledi.

Bailey, iş gücü piyasasının zayıflama işaretleri gösterdiğini aktararak, bu durumun politika alanı konusunda ilerleyen dönemde ellerini rahatlatacağını ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Joachim Nagel ise bankanın yüzde 2 hedefine ulaşana kadar şahin politikalarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini kaydetti.