Karakolda tükürdü

Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Ötüken köyünde, önceki gün şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından karakola götürülen Zafer Kaya, ağzında sakladığı yarım gram uyuşturucu maddeyi çöp kutusuna tükürdüğü esnada polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Polis, çöp kutusundaki uyuşturucu maddeye el koyduktan sonra, zanlının ağzında yarım gram daha uyuşturucu madde buldu. Polis tarafından ifadesi alınan zanlı dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Şüpheli hareketleri ele verdi
Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.