Karakolda tükürdü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ötüken köyünde, önceki gün şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından karakola götürülen Zafer Kaya, ağzında sakladığı yarım gram uyuşturucu maddeyi çöp kutusuna tükürdüğü esnada polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Polis, çöp kutusundaki uyuşturucu maddeye el koyduktan sonra, zanlının ağzında yarım gram daha uyuşturucu madde buldu. Polis tarafından ifadesi alınan zanlı dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şüpheli hareketleri ele verdi



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 21 Mayıs 2021 tarihinde, Ötüken’de, zanlının şüpheli hareketler sergilediğini ve İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin zanlıyı gözaltına alarak İskele Polis Müdürlüğü’ne götürdüğünü söyledi. Arkın, zanlının, müdürlük binasında, ağzında bulunan yarım gram uyuşturucu maddeyi çöp kutusuna tükürdüğü esnada fark edildiğini söyledi. Arkın, çöp kutusunda zanlının tükürdüğü yarım gram uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındıktan sonra, zanlının ağzından yarım gram daha uyuşturucu madde çıkarıldığını ifade etti.Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.