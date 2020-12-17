‘Karantinalı geçiş’

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dün ikinci kez eylem yaptı. Güney Kıbrıs’tan gelişlerde konulan10 günlük karantina şartına itiraz eden ve bu nedenle eylem yapan işçiler dün sabah Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Eylemcilerden iki temsilcinin Başbakan Ersan Saner’le görüşmesinin ardından geçişlerle ilgili karar revize edildi.

Güney gidip geleceklerin belirlenecek yurt ve otellerde konaklaması halinde karantinaya girmeyecekleri, bu sayede her gün işlerine gidebilecekleri belirtildi. Ancak revize edilen karar işçilerden kabul görmedi. Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler hükümetle uzlaşıya varmadıklarını, mücadelelerinin süreceğini açıkladı.

Bu arada eylem yerinde Diyalog’a konuşan işçiler, mağdur olduklarını ifade ederek, etkin bir çözüm istedi.

İkinci eylem

Başkent Lefkoşa dün ikinci kez Güney Kıbrıs’ta çalışanların eylemine tanık oldu.

Eylemciler dün sabah Dereboyu bölgesinde toplanarak, Başbakanlık önüne yürüdü.

Başbakanlık önüne ulaşan işçiler, burada Başbakan Ersan Saner ile görüşmek istedi. Bir süre bekleyen eylemciler daha sonra Sağlık Bakanlığı önüne yürüyerek eylemlerini sürdürdü.

Eyleme, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel de destek verdi.

Trafik akışını kapattılar

Sağlık Bakanlığı’nda yetkililerle görüşme talebi yerine gelmeyen eylemciler, Başbakanlık trafik ışıklarına giderek bir süre yolu trafik akışına kapattı.

Bazı eylemciler yol içerisine oturarak bir süre trafik akışını aksattı. Polisten yapılan uyarı üzerine eylemciler yeniden Başbakanlık önüne gitti.

Pilli’nin açıklamaları ortamı gerdi

Eylemciler Başbakanlık önünde bekleyişe geçerken, bu esnada Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin telefonla katıldığı bir televizyon programında Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yapılan testlerden 10'unun pozitif çıktığını 100 kişinin de temaslısı olduğunu açıklaması ortamı gerdi.

Eylemciler adına basına konuşan Soydan Boratan, Güney Kıbrıs’ta çalışanların hangilerinin pozitif çıktığının açıklanmasını istedi. Boratan, pozitif sonuçların açıklanması durumunda kendilerini izole etmeye hazır olduklarını söyledi.

Karar revize edildi

Başkanlık önünde yaşanan gerginlik Ersan Saner’in eylemcilerle görüşmesiyle bir nebze yatıştı. Yapılan görüşmenin ardından güneye geçişlerle ilgili yeni kararlar alındığı açıklandı.

Güneyde çalışanların kuzeye geçtiklerinde 10 günlük karantinaya girmemesi ve ertesi günü işlerine geri dönebilmeleri için, 23 Aralık’a kadar Gazimağusa ile Lefkoşa’da belirlenen otel veya yurtlarda konaklamak şartı ile geçişlerine kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Saner: En doğru çözüm

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık önünde eylem yapan Güney Kıbrıs’ta çalışanlar “Sizleri de ailelerinizi de koruyacak şekilde gerekli önlemleri alıyoruz” dedi. Sürecin 24’ünde Sağlık Üst Kurulu tarafından tekrardan değerlendirileceğini ifade eden Saner, “Bu 7-8 günlük sürede hem sizi rahatlatmak hem KKTC halkının sağlığını korumak adına bu tip bir girişim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzlaşı yok

Ancak 10 gün karantina şartı yerine otelde konaklama seçeneği işçiler tarafından kabul görmedi. Güney Emekçileri oluşumu tarafında yapılan açıklamada hükümetle bir uzlaşıya varılmadığı belirtilerek, “Bu kararlar karşısında mücadelemizi tekrar sokağa taşıyacağımızı ve bizleri doğuran bu topraklarda özgürce işimize, evimize gidebilme özgürlüğümüzü elde edene kadar mücadele edeceğimizi bildiririz” denildi.

Ne dediler…?

Diyalog’a konuşan eylemciler ise işlerinden, ekmek paralarından olduklarını ifade ettiler. İş olanaklarından dolayı mecburen güneye gittiklerini ifade eden eylemciler, alınan kararlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

Mehmet Tansuğ

“18 yıldır Güney Kıbrıs’ta çalışıyorum. Yılbaşı üzeri böyle bir kararla işlerimize gitmemiz engelleniyor. 25’ine kadar bıraksalar da işlerimize gitseydik fena mı ederlerdi. Yaşanılan mağduriyetin bedelini kim karşılayacak? Bu kararları alanları mantıklı olmaya davet ediyoruz. Devlet kendi sigortalısına destek olamazken bize destek olmasını beklemiyoruz bile. 25’inden sonra zaten güneyde Christmas var bu nedenle de her yer kapalı olacak. Alınan bu karara karşıyız ve kabul edilir olmadığını söylemek istiyorum.”

Hüseyin Yahat

“En azından yılbaşına kadar bekleyip ona göre bir karar verselerdi. Bu karardan vazgeçmeleri gerektiğini ve bizlerin ekmek kapılarını tekrardan açmalarını istiyoruz.”

Hakan Özkıraç

“Ben uzun yıllar güneyde çalışmıştım ancak Ercan Havaalanı’nda bulunan taksim nedeniyle burada çalışmaya başladım. Corona sürecinde uçuşlar kapanınca ben de tekrardan güneye işe gitmeye başladım. 3 aydır orada çalışıyorum ve işimden çok memnundum. Bir anda alınan bir kararla kapılar kapandı ve ne olduğunu anlayamadan işlerimizden olduk.”

Murat Özcevher

“17 yıldır Güneyde çalışıyorum. Ani ve yanlış kararlarla her zaman olduğu gibi yine güneyde çalışanları hedef gösterdiler. Ekmek parası kazanmak isteyen insanların kapılarını kapatarak engel oluyorlar. 17 yıldır çalıştığım iş yerinin sahibinden ilk defa ‘5’ine kadar işe gelmezsen başka iş ara’ şeklinde bir uyarı aldım. Bu çok ağırıma gitti. Alınan kararla bize ekmek kapılarımız kapatıldı.”

Adem Şair

“Benim elimden çalışma hakkımı niye alıyorlar, anlam veremiyorum. Beni işverenim arayarak yerime başka birini alacağını ifade etti. Ben nerede çalışacağım? Biz de bu memleketin vatandaşıyız. Neden bizi bu ülkede 5’inci sınıf insan yerine koydular.”