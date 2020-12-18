Cazibe merkezi olabiliriz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve heyetini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, pandemi dolayısıyla ülkenin olağanüstü koşullarda yönetildiğini ve sağlık konusunda yapılan harcamaların artması gibi olumsuzlukların olduğunu ancak sağlığın korunmasında sürecin iyi yönetildiğini belirtti.

KKTC’nin güvenilir bir yaşam yeri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin yabancılar için cazibe merkezi olabileceğini vurguladı.

Geleceğe güvenle baktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle adaya gelişinde verdiği mesajların önemine dikkat çekti.

“Bütün bunlar KKTC’nin zeminini sağlamlaştırmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle KKTC’nin statüsünün de yükseldiğini ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi olduğunu belirtti ve tüm bu gelişmelerin ekonomik anlamda, iş dünyasında yatırımcılar için iyi gelişmelerin habercisi olduğunu söyledi.

Kızılay heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezen’e, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sporcuoğlu, Murat Uzun ve Denetleme Kurulu üyesi Çiçek Erol eşlik etti.

Kabulde, Kızılay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı, Kızılay’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

