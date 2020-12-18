Adil değil art niyetli

Gözde Süreç SARI

Kıbrıslı Türk üreticilerin oluşturduğu dört örgüt, hellimin tescili konusunda Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulması önerilen denetim mekanizmalarının üreticilerin “adil ve etkin bir şekilde tescilden yararlanmasını engelleyeceğini, hatta tescilden mahrum bırakma riski ile karşı karşıya getireceği” gerekçesiyle eylem yaptı.

AB Destek Ofisi önünde yapılan eylemde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle konuşma yaptı.

Eylemde, AB yetkililerine; coğrafi işaret denetim sürecinde KTTO’nun etkin katılımının sağlanması, hellim coğrafi işaret tescili ile hellimin AB’ye ihracatını mümkün kılacak yasal düzenlemenin eş zamanlı yürürlüğe konulması çağrısında bulunuldu.

Üreticilerin eyleminde ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) ve komisyon kararlarında belirtilen gıda güvenliği ve hijyen standartlarına ilişkin denetim yapacak uzmanların da AB tarafından atanması gerektiği kaydedildi.

“Hellim ihracatını sekteye uğratacak”

Basın açıklamasını okuyan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Avrupa Birliği’nde devam eden hellimin coğrafi işaret tescil süreci ile ilgili Kıbrıslı Türkleri olumsuz etkileyebilecek bazı gelişmelerin söz konusu olduğunu belirtti.

Avunduk, şöyle devam etti:

“Kıbrıs adasında yüzyıllardır iki toplumun ortak olarak ürettiği hellimin tescili ile ilgili Avrupa Birliği’nin bu yaklaşımı, çiftçimizden hayvancımıza, imalatçımızdan ihracatçımıza, işgücümüzün yüzde 22’sinden fazlasını doğrudan olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca toplam ihracatımızın yüzde 37,5’ine tekabül eden hellim ihracatımızı ciddi anlamda sekteye uğratacak ve ekonomimize büyük bir darbe vuracaktır.

Bu gelişmeler ışığında, Avrupa Birliği’ne açık çağrımız, tescil hususunda Kıbrıs’taki iki halkın ortak çıkarlarını gözetecek ve güven ortamını sağlayacak adımların atılmasıdır.”

Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) ve komisyon kararlarında belirtilen gıda güvenliği ve hijyen standartlarına ilişkin denetim yapacak uzmanların AB tarafından atanması gerektiğine işaret eden Avunduk, YHT kapsamındaki balık, patates, bal gibi ürünlerde olduğu üzere, süt ürünlerinin denetimini gerçekleştirecek uzmanların bağımsız ve tarafsız olması ve Avrupa Komisyonu tarafından atanması talebinde bulundu.

Naimoğulları: Hellim adanın ürünü

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da Avrupa Birliği’ni eleştirerek, kararın “siyasi ve art niyetli olduğunu” söyledi.

AB’nin, hellim tescilini Güney Kıbrıs’a vermeyi düşündüğünü söyleyen Naimoğulları, hellimin adanın bir ürünü olduğunu kaydetti.

Kelle: AB çelişiyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle de Avrupa Birliği’nin insan hakları, fırsat eşitliği gibi noktalarla çeliştiğini söyledi.

Konuşmaların ardından birliklerin talebini içeren metin, AB Destek Ofisi’ne iletildi.