Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu, bünyesinde eğitim gören minikleri geleceğe hazırlıyor. Anaokuldaki Uzay sınıfında eğitim gören 3 yaş grubu minikler, ‘Tutum Haftası’ etkinliğinde hem eğlendi hem de önemli bilgiler öğrendi.

Minik öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemini öğrendi.

“İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmaya” tutumluluk dendiğini uygulamalı bir şekilde gören çocuklara, ihtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi anlatıldı. Eğitimde, miniklere tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği öğretildi. Öğrenciler yaptıkları kumbaralarına bozuk para attı haftanın önemini anlatan şu şiiri hep birlikte okudu:

Arpa, buğday isteyen,

Tarlaya tohum eker,

Gelecek kaygısını

Akıllı olan çeker.

Ben ibretle bakarım

Arıya, karıncaya

Paramın bir kısmını

Atarım kumbaraya.

Yurduma hizmet için

Her zaman tutumluyum

Yerli malı giyerim,

Ben bir Türk çocuğuyum.